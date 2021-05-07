Pazarcılar düzenleme istiyor! Fiyatlar iki katına çıktı

İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün pazarların kısıtlı günlerde açık olması nedeniyle fiyatların artacağını söyledi. Şengün İstanbul'da 461 semt pazarından 394 tanesinin yarın hizmet vereceğini belirtti.

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Şengün "Yarın 39 ilçemizde 461 semt pazarımız var. 394 tanesiyle yarın İstanbul halkına hizmet vermeyi planlıyoruz. Her tezgah arasında 3 metre mesafe bırakacağız. Oradaki amaç sosyal mesafeyi bırakıp bulaşı önlemek. Esnaf maske takacak, müşteriler HES koduyla girecek. Hijyen konusunda zabıtalar el hijyeni konusunda ürünleri koyacaklar" dedi.

KISITLI SAATLERDE HİZMET VERİLECEK

"Saat 10 ile 17 arasında hizmet verilecek. Bir de önümüzdeki hafta Cumartesi ayın 15'inde de açık olacak. Bayramın 3'ncü gününe denk geliyor. Yalnız esnafımızın talebi var. Bayramın üçüncü günü İstanbul'a mal gelmesi çok zor. Arefe günü, Salı ve Çarşamba olmak üzere pazar kurulmasını ve yığılmanın engellenesini talep ediyoruz. Üretici bölgelerinden İstanbul'a gelen malın yüzde 75'i pazarcı esnafı tedarik ediyor. Yüzde 25'i market ve zincir marketlerde satılıyor. Pazarlar kapanınca üreticinin elinde mal kaldı, çöpe atıldı. Yeni sezondayız. Bir gün pazar açılmasıyla İstanbul halkına ne ucuza sebze meyve yedirebiliriz ne de üreticinin elindeki malı tüketebiliriz"

VATANDAŞ PAHALIYA ALACAK

"Maalesef vatandaş ürünü daha pahalıya alacak. Hal borsa gibidir. Mal çoksa fiyat düşer, azsa fiyat artar. Üreticinin malını pazara sokmak için hızlandırmamız lazım. Ürün az girecek ve fiyatlar artacak. Bugün Cuma günü domates halde önceden 2 liraydı şimdi 4.5 lira. Salatalık 2 liraydı o da 4.5 lira. Patlıcan aynı şekilde. Arz talep meselesi. Sınırlı bir günde ne kadar satabilirsiniz? Hal açık ama pazarcı esnafı olmadığı için mal az geliyor ve fiyatlar otomatik 2 katına çıktı. Pazarda en ucuz domates 5-6 lira olacak. İstanbul 20 milyon nüfusuyla üretim bölgelerindeki tüm malı çeken bölge. Sosyal mesafeyi sağladığımızda inanın en sağlıklı yer pazar yerleridir. Pazar yerleri açık olmalıdır. Şimdi kiraz, erik, çilek ve yeni mahsuller zamanı. Yeni mahsulleri pazarlayamazsanız çiftçi de ülke ekonomisi de zarar görecek. Bunu rica ediyorum yetkililer bize müsaade etsinler. Biz 3 gün bütün kurallara uyarak halkımıza ucuz sebze, meyve yedirelim"

ÜRÜNLERİN SATILMA GARANTİSİ OLACAK MI?

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, İçişleri Bakanlığının belirlediği 8 ve 15 Mayıs pazar açılış tarihinin kendileri için uygun olmadığını söyledi. “Cumartesi günü pazara getirdiğimiz ürünün satılma garantisi olacak mı? Elimizde kalan ürünü ertesi gün ne yapacağız? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ettiğinden esnaf zarar edecek” diyen Ali Karaca, 15 Mayıs’ta, bayramın ikinci günü hallerin de kapalı olduğunu belirtti. Karaca, “Arife ve onun bir gün öncesi yani salı ve çarşamba günleri açılmalı ki hem üretici, hem pazarcı hem de tüketici mağdur olmasın. Aksi halde günlük toplanan milyonlarca ton meyve sebze yine çöpe gidecek” dedi.

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