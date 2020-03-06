Hafa sonu hava nasıl olacak? 7-8 Mart 2020 hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre hafta sonu hava durumunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 7-8 Mart 2020 son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sivas, Karaman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.



