Hafa sonu hava nasıl olacak? 7-8 Mart 2020 hava durumu tahmini
Hafta sonu hava durumu raporu, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere pek çok kentte yaşayan vatandaşların merak ettiği konu oldu. Vatandaşlar, hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günü nasıl seyredeceğini araştırıyor. Peki, hafa sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre hafta sonu hava durumunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 7-8 Mart 2020 son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sivas, Karaman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
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