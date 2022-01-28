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Hadımköy'de TIR'ların 'kar' bekleyişi sürüyor

#Istanbul#Hadımköy #Tır
Hadımköyde TIRların kar bekleyişi sürüyor

Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR şoförleri, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

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İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti. Biriken TIR'lar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken TIR şoförleri, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istiyor. 

"TIR PARKLARINA KARDAN DOLAYI GİREMİYORUZ"

TIR şoförü Serhat Ökten "Esenyurt'a yük getirdik boşaltmak amacıyla. Boşaltabildik zar zor. 1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştık. Dönerken 2 kilometrelik yolu 4 saatte gelebildik. Hadımköy Gişeler'deyiz şu an, TIR parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı. Hadımköy'deki TIR parkı da aynı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kimse bizimle ilgilenmiyor, ne tuzlama var ne bir şey. Hiçbir şey yaptıkları yok. TIR parklarına kardan dolayı giremiyoruz. İçeri girilmiyor, kardan dolayı tıkalı girişleri yani. Pazar günü yüklemem var. Pazara kadar ne yapacağımı şaşırdım. TIR parkı açıldığı takdirde hemen gireceğiz" dedi. 

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"PAZARTESİ KAR YAĞDI DAHA DA BURADAN ÇIKAMADIK"

TIR şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü buraya geldim yük boşaltmaya Fakat pazartesi kar yağdı daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kaldım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırırlarsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye kadar beklerim. Açılma imkanı yok çünkü çalışma yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen kapalı" diye konuştu.

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#Istanbul#Hadımköy #Tır

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