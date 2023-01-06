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Haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı

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#Ortaköy#Deniz#Haç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 13:53

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Ortaköy'de haç çıkarmak için denize atlayanlardan bir kişi başından yaralandı.

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Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı. Yapılan duaların ardından haç denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden atlayan 7 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazının soğuk sularına atladı.

Haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı

Denize atlayanlardan 16 yaşındaki Nikolas Özdoğan haçı denizden ilk alan kişi oldu.

Haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Haçı çıkarmak için denize atlayanlardan İlia Davul arkadaşıyla çarpışarak kafasından yaralandı. Hızla karaya çıkan Davul, olay yerine çağrılan ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı

Törende tedbir amaçlı sahil güvenlik ekipleri hazır bekledi. (DHA)

Haç çıkarma töreninde denize atladı, başından yaralandı

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#Ortaköy#Deniz#Haç

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