Güzellik merkezi hayatını alt-üst etti! Gelen cevapla ikinci şoku yaşadı

Özel bir şirkette muhasebecilik yapan N.B. isimli kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından ve merkezin lüks olmasından etkilenerek, ‘Paris askısı’ olarak nitelendirilen ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi.



Güzellik merkeziyle 3 bin 500 TL’ye anlaşan N.B., ilk seansı yaptırdıktan sonra yüzünde çizgiler oluştuğunu iddia edip operasyona devam etmek istemedi. Parasını geri almak isteyen N.B.’ye güzellik merkezi tarafından kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi.



Teklifi kabul eden N.B.’nin yüzüne 3 Ağustos’ta yosunla kristal peeling yapıldı. Yüzünde yaralar oluşan N.B., doktora gittiğinde bu yaraların ikinci derece yanıklar olduğunu öğrendi. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan N.B., adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

'BENİM HATAMDAN KAYNAKLI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER'

Yaşadıklarını anlatan N.B., başına gelenlerden sonra güzellik merkezi yöneticilerinin kendisiyle ilgilenmediklerini ve hatta kendisini suçladıklarını öne sürdü. N.B., “Uygulama yapılırken zaten sert şekilde yüzüme baskı oluştuğunu hissettim. Biber gibi yanacağını söylediler. Seanstan çıktıktan sonra canım çok yanmaya başladı.



Eve gittiğimde yüzümün fotoğraflarını çektim, bir sorun olmadığını söylediler. En baştan yapılması gereken uyarıları iş işten geçtikten sonra yaptılar.



Benim hatamdan kaynaklı olabileceğini söylediler. Yüzü ıslatma, kaşıma, güneşe çıkma gibi birçok bahane söylediler. ‘Biraz zaman geçsin, iz kalırsa duruma bakarız’ dediler ama 10 günü doldurduk, ‘2-3 ay sonra’ bakarız diye ötelediler. Doktorum ikinci derece yanık olduğunu söyledi. Çeşitli kremler ve ilaçlar verdi. İzlerin kalıcı olup olmayacağını henüz doktor da bilmiyor” dedi.

'3 ŞUBESİ OLAN LÜKS BİR MEKAN, DİYE ALDANDIM'

Güneşe çıkması yasak olduğu için yaklaşık bir aydır evden dışarı çıkmadığını ve çalışamadığını dile getiren N.B., “Psikolojim alt üst olmuş durumda. Normalde bunun gibi sorunları merdiven altı yerlerde duyuyoruz. 3 şubesi olan lüks bir mekan diye aldandım ama ne olduğunu gördüm.



O kadar ışıltıya da kanmamak gerekiyormuş. Toplamda 2 işlemde de yüzüm zarar gördü. Paris askısındaki sorundan sonra bana sorumluluk sözleşmesi imzalatmaya çalıştılar ancak bunun işlemden önce imzalanması gerektiği için reddettim. O sırada kağıt olmadığı için bana imzaya sunmadıklarını savundular. Ücretimi istedim, vermediler.



Peelingte de başıma gelenler ortada. Yüzümde hiçbir sorun yokken gittim, sadece cildimin yenilenmesini istedim ve şimdi sonuç ortada. Hukuki süreç başlattım, suç duyurusunda bulundum. İnsanlarımız bu şekilde kandırılmasın istiyorum. Onların belgesi var mı yok mu hepsi araştırılacak, incelenecek” diye konuştu.

YETKİLİ: SAÇ AÇTIRMA İŞLEMİ YAPTIRMIŞ

Güzellik merkezi yetkilisi ise uygulamada bir hata yapmadıklarını savundu. Yetkili, “Uygulamadan sonra 3 gün yüzüne su bile değmemesi gerekir ama N.B. uygulamadan sonra saç açtırma işlemi yaptırmış, o yüzden yanıklar oluşmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

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