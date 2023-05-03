Gurbetçiler sandığa koştu

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Yurtdışındaki Türk vatandaşları 14 Mayıs’taki seçimler için sandığa koştu. Yurtdışı ve gümrüklerde oy vermenin başladığı 27 Nisan’dan bu yana ilk 6 günde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden 859 bin 514’ü sandığa gitti. Dün saat 22.30 itibarı ile yurtdışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı. YSK verilerine göre, 2018 seçimlerinde yurtdışı temsilciliklerde ilk 5 günde oy kullananların sayısı 328 bin 575’ti. Yani oy veren yurtdışı seçmen sayısı iki kattan fazla artmış oldu.

73 ÜLKEDE SANDIK

İngiltere ve ABD’de Türk vatandaşları oy verme kuyrukları oluşturdu. Oy kullanmak için saatlerce bekleyenler oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oy verme kuyruğu olan yerlerde ilave sandık koymak için çalışma yaptığı belirlendi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, Hürriyet’e, “Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 6. günündeki oy kullanma oranı yüzde 20’yi geçti. İlk 6 günde (dün saat 16.00 itibarıyla) yurtdışı ve gümrükler dahil oy kullanma sayısı 791 bin 354 oldu. Gün sonunda 850-900 bine yaklaşır. Yurtdışında 3 milyon 416 bin 98 seçmenimiz var. Oy kullanmaları için 73 ülkede ve 156 yurtdışı temsilciliğinde sandık kurduk” dedi. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da, “Yurtdışı seçimler sorunsuz devam ediyor. Katılım da sevindirici” diye konuştu.

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9 MAYIS’TA BİTİYOR

Yurtdışında oy verme işlemleri 9 Mayıs, gümrük kapılarında ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yurtdışında kayıtlı seçmen toplam 5 bin 40 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi için randevu alınmasına ise gerek yok. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için, belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs’ta oy kullanılabilecek.

OYLAR 3 UÇAKLA TAŞINACAK

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Avrupa’da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye’ye getirilmesi için THY’den 3 uçak kiralanacak. Uçaklarda, oy torbalarını Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu’na Ankara’da teslim etmekle görevli “Oy Torbaları Nakil Komisyonu”, bir diplomatik kurye ve YSK tarafından görevlendirilecek personel de bulunacak. Tüm aşamalara siyasi parti temsilcileri de gözlemci olarak katılabilecek.

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YURTDIŞI OYLAR ETKİLİ OLUYOR

2018 seçimlerinde Kahramanmaraş’ta, yurtdışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla, İYİ Parti’nin kazandığı milletvekilliği CHP’ye geçmişti. 661 bin 205 seçmenin oy kullandığı seçimde 8 milletvekilinden 6’sını AK Parti, birer de MHP ve İYİ Parti almıştı. Yurtdışı oyların dağılımının ardından CHP milletvekili adayı Ali Öztunç, İYİ Partili adayı geçerek TBMM’ye girmişti.

HÜRRİYET’E KONUŞTULAR: SAATLERCE BEKLEDİK

Yurtdışındaki Türk seçmenler oy kullanmak için kimi şehirlerde 2.5-3 saat boyunca kuyruklarda bekledi. Kalabalığı görünce şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar, Hürriyet’e konuştu...

- Nida Dinçtürk (Gazeteci): Ben yaklaşık 4 yıldır Londra’da yaşıyorum. Daha önce yurtdışında oy kullanmamıştım, bu ilk deneyimim oldu. Biz gittiğimizde oldukça uzun, binanın dışına kadar taşan bir sıra vardı ancak hızlı ilerliyordu. 45-50 dakika civarı bekledikten sonra oyumu kullandım. Çalışan ekip çok organize görünüyordu. Hiç kaos yaşanmayan, net yönlendirmelerin olduğu bir seçim merkeziydi.

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3 KEZ KUYRUĞA GİRDİM

- Meltem Bilir (Satınalma uzmanı): 4.5 yıldır Hollanda’nın Eindhoven bölgesinde yaşıyorum. Burası Rotterdam’a bağlı, bizim bölgemizde konsolosluk bulunmuyor. Bu sebeple bölgemizde sadece 3 günlüğüne sandık kuruldu. İnanılmaz bir kuyruk oluştu. Bizi üçüncü gidişimizde çocuklu olduğumuz için öne aldılar, oyumuzu ancak öyle kullanabildik. Kuyrukta ortalama bekleme süresi 2.5-3 saati buldu.

- İpek Maya Saygın (Akademisyen): 10 aydır Almanya’nın Köln şehrinde yaşıyorum. Pazar günü oy verdim, yaklaşık 20 dakika bekledim. İlk defa yurtdışında oy kullanıyorum, büyük bir kalabalık vardı.

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- Gülşah Biçen (Ekonomist): Yaklaşık 7 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Köln’de oy kullandım. Konsolosluk beklediğimden çok daha kalabalıktı. Oy kullanmak için 30-40 dakika sıra bekledik.

ALMANYA’DA İLK 4 GÜNDE % 16 ARTIŞ

En çok yurtdışı oyun kullanıldığı Almanya’da 2018 seçimlerinde gümrükler hariç katılım yüzde 45 ile çok düşük gerçekleşmişti. Bu sefer ise katılımın daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Zira, oy verme işleminin başlamasının dördüncü gününde katılım oranı 2018’e kıyasla yüzde 16 arttı. CHP Berlin teşkilatının Almanya genelinde kurulan sandıklardan aldığı verilere göre seçimlerin dördüncü gününde 212 bin 195 oy kullanıldı. 2018 seçimlerinin dördüncü gününde kullanılan oy sayısı ise 181 bin 864 olmuştu.

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16 ŞEHİRDE SANDIK

Almanya, bu seçimlerde başkonsoloslukların bulunmadığı ancak Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde sandık kurulması için Türkiye’nin yaptığı başvuruyu son ana kadar beklettikten sonra reddetmişti. Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla toplam 26 şehirde sandık kurulması istenirken Alman hükümeti başkonsoloslukların bulunduğu 13 şehir ile fahri konsoloslukların bulunduğu üç şehirde sandık kurulmasına izin verdi.

BEN KULLANDIM SIRA SİZDE

Uzun yıllardır İsveç’in Stockholm şehrinde yaşayan Hakan Vreskala, seçim kuyruğundan çektiği bu fotoğrafı Twitter’da “Ben yapacağımı yaptım, sıra sizde” sözleriyle paylaştı.