Günlük ev kiralayanlar panikte... Hediyeler vaatler havada uçuşuyor

İKNA SÜRECİ BAŞLADI

Belge başvurusu yapabilmek için tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile karar alınması şartının kayıt dışı kiralama yapanları kara kara düşündürürken, yönetmelik çıkmadan komşularını ikna etmeye çalışanlar ya pahalı hediyelerle ya da apartmanın ortak giderlerini tek başına ödemeyi teklif ederek sorunu çözmeye çalışıyor.

BELGE PEŞİNE DÜŞTÜLER

Panik sürecini doğrulayan Antalya Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, “Antalya merkezde yaklaşık 70 bin evin bu amaçla kullanıldığını düşünüyoruz. Bunların büyük bölümü kayıt dışı çalışıyordu. Yasa çıkınca ciddi bir panik havası oluştu. Özellikle bu işten iyi para kazananlar ‘Nasıl belge alırımın’ peşine düştü” dedi.

DENETİM SIKI OLMALI

Yönetmelik çıkmadan kat maliklerini ikna sürecinin başladığını kaydeden Sucu, şöyle devam etti: “Bazı kişiler komşularına apartmanın ortak giderlerini tek başına ödemeyi teklif ediyor. Çünkü komşular ikna olmazsa belge alamayacaklarının farkındalar. Nasıl ikna ederler bilemiyorum ama bizim tek amacımız bu işin kayıt altına alınması ve denetim sürecinin sıkı tutulması.”

CEZALAR KORKUTTU

“Yasa önemli ama denetim daha önemli” diyen Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar ise yasanın çıkması sonrasındaki süreci şöyle değerlendirdi: “Özellikle para cezaları insanları korkuttu. Elbette kimse milyonluk para cezalarını ödemek istemez. O yüzden yasayı araştırıyorlar, komşularını bu işe ikna etmeye çalışıyorlar. Biz de süreci takip ediyoruz.”

KAOS YAŞANABİLİR

Antalya’da günlük kiralamaların yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde muhtarlık yapan Yusuf Elmas, şöyle dedi: “Valla herkes panikte. Denetim ve cezalar kesilmeye başlayınca kaos olacak. Çünkü buradakiler komşularını ikna edemiyor. Kimse apartmanında günübirlik kiralama istemiyor. Kiralama yapmak isteyen ev sahipleri de bize gelip dert yanıyor.

YASAYI ANLATIYORUM

“Valla ben 20 yıllık muhtarım. Komşudan onay şartı uygulanırsa burada kimse evini kiraya veremez. Tabi yöneticiler çeşitli vaatlerle ikna edilmeye çalışılıyormuş. İkna olan yöneticiler de mülk sahiplerini ikna etmeye çalışıyor. Süreç nasıl tamamlanacak ben de çok merak ediyorum. Bana gelen komşularımı da yasanın koşularını anlatıyorum.”

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Günlük kiralama yöntemiyle çok ciddi gelirin elde edildiğini kaydeden Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Muhtarı Eyüp Karakaya, “Bizim ilçemiz bu işin en fazla yapıldığı yer. Yasadan önce hiçbir denetim yoktu. Şimdi işler tersine döndü. Cezayı duyan belge peşine düştü. Binasında kiralama yapılan fakat buna karşı olanlara da gün doğdu. Onlar da nereye ihbar yapacaklarını araştırıyor” diye konuştu.

YASA NE DİYOR?

Yeni düzenlemeye göre; konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alınması zorunlu hale geldi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINACAK

Belge başvurusu yapabilmek için turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görülen binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunlu tutuldu. Ayrıca, izin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklandı.

2’NCİ İHLALE 500 BİN TL CEZA

Peki, söz konusu şartlar yerine getirilmeden günübirlik turizm yapılırsa ne olacak? Yeni düzenlemede ihlallerin sonuçları çok açık biçimde belirtilmiş. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak, izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilecek. Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesiz turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlerin cezası katlanarak 500 bin TL’ye çıkacak. İhlalde ısrar edilmesi halinde ceza miktarı 1 Milyon TL’ye kadar ulaşabilecek.

İHLALLERE REKOR CEZALAR

Yine izin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak. Düzenlemede izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler de unutulmamış. Bu şekilde yasayı ihlal edenlere her bir sözleşme için 100 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenlere 1 milyon TL idari para cezası kesilecek.

YANILTAN YANACAK

Düzenlemede tüketici haklarının korunmasına yönelik konular da düşünülmüş. Buna göre; turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltanlara, turizm amaçlı kiralama yapılan konutu sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edenlere de 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

3 AYDA SONUÇLANDIRILACAK

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının tespiti halinde ise tüm izinler iptal edilecek. Düzenleme öncesinde turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar da bir ay içerisinde izin belgesi almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapmak zorunda. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılacak.