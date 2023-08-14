Güneş altında 54 derece

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Yüksek nem ile hissedilen sıcaklık artınca, işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 44 seviyelerinde olduğu Antalya’da tatilciler sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde hafta sonu yoğunluk oluştu. Depremin vurduğu Hatay’da da hava sıcaklığı 43 dereceyi aştı. Vatandaşlar, çeşme başında soğuk duş alarak serinledi.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sıcak hava dalgasını şöyle yorumladı: “İç Anadolu, İç Ege doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in doğusundaki şehirlerde aşırı derecelere ulaşabilecek. Malatya 44, Elâzığ 43, Ankara 38-39 derece olacak. Denizli-Afyon 38 dereceye, Konya 40 dereceye çıkacak. Buradaki insanlar önemli bir işleri yoksa dışarı çıkmasın. Önümüzdeki 5 gün sürecek bu sıcak hava dalgası. Beyaz ve bol giyinsinler. İstanbul’da önümüzdeki 4-5 gün sıcaklık 30 dereceyi geçmeyecek. Olması gereken sıcaklıklar devam edecek.”

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MARMARA’DA FIRTINA

Bu arada Marmara’da dün fırtınalı bir hava vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy’de plajlar kapatıldı.