Günde 15 bin test yapılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mücadelesiyle ilgili dün Meclis’i bilgilendirdi. Bakan, “ulusal mücadelemizin kahramanları” dediği sağlık çalışanlarına Genel Kurul’da milletvekillerinden alkış alırken, “Ama sadece alkış değil” diyerek özlük haklarıyla ilgili taleplerin karşılanmasını da istedi. Koca, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

ÇİN’DE ÖLÜM HIZI YÜZDE 3.8: “Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin vakalarına ait raporuyla ölüm hızı yüzde 3.8 olarak bildirilmiştir. Laboratuvar sayımız 25 ilde toplam 36’ya çıkacaktır. Ülkemiz olayların önünde olmuştur. Çoğu tedbirimiz DSÖ’nün tavsiyelerinden önce uygulamaya konulmuştur. Yedisi İstanbul’da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibarıyla 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapılıyor. Yakında neredeyse bütün şehirlerde test yapabilir olacağız. Belki yarından itibaren hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Şu ana kadar 10 binin üzerinde test yaptık. Hedef de günlük en az 10, 15 bin test.

KÖTÜ SENARYOYA HAZIRIZ: Hastalığın ülkemizde bir salgın halini alması durumunda kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211’i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Erişkin ve çocuk yoğun bakımları dahil 100 bin kişiye Almanya’da 29, İtalya’da 13, Fransa’da 12 yoğun bakım yatağı varken ülkemizde 40’tır.

372 BİN KİŞİYE TAKİP

YURTDIŞINDAN 372 BİN KİŞİ GELDİ: Yurtdışından gelen 372 bin kişinin adres ve telefon bilgilerine ulaşarak her birinin aile hekimleri üzerinden takiplerini yapıyoruz. Sadece bir günde 132 bin kişiye aile hekimlerimiz üzerinden tarama yapıldı. Şimdi artık her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde yeni bir planlama yaptık.

SAĞLIK ORDUSUNA YENİ HAKLAR: Riskleri göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmesi gereken kişiler sağlık personelidir. Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Her biri bir asker gibi fedakâr ve özverili çalışan sağlık ordumuza güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakârlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir.

UYDURMA HABERLER: DSÖ’nün adeta güvence olarak gördüğü iki nokta var. Bunlar kapsamlı bir sağlık sistemi ve güçlü bir liderliktir. Devletimizin bu iki hayati güce sahip olduğuna milletimizin inancı tamdır. Vatandaşımızın bu sağduyusunu zayıflatmayı, paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da maalesef gözlüyoruz. Uydurma haberler tümüyle ahlâk sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede bize lütfen yardımcı olun.”