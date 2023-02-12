Gün birlik olma günü

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CANLA BAŞLA ÇALIŞTILAR

İBB’nin Yenikapı Yardım Merkezi’ndeki çalışmalarına destek veren gönüllüler arasında Burcu Biricik, Selma Ergeç, Tamer Levent, Burak Deniz, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Bennu Yıldırımlar, Onur Buldu, Tuğrul Tülek, Öykü Karayel, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Berk Atan, Fırat Çelik, Salih Bademci, Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar da vardı.

“Camdaki Kız” dizisinin oyuncuları Burcu Biricik, Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek depremzedeler için gönderilen malzemeleri paketledi. Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder, kolilerin üzerine içinde ne olduğunu belirten etiketler yapıştırdı.

Berk Atan, Fırat Çelik, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Burak Deniz ve Onur Buldu gün boyu yardım TIR’larına kolileri taşıdı. Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti de deprem bölgelerindeki merkezlerle görüşerek koordinasyonu sağladı.

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EL ELE VERDİLER

Umut Kurt, Yağızcan Konyalı ve Merih Ermakastar, Şişli Belediyesi’nin çalışmalarına destek oldu. İlk günden bu yana aktif olarak organizasyonda yer alan Umut Kurt elinden cep telefonunu düşürmedi, yetkililerle görüşüp ekipleri organize etti. Yağızcan Konyalı ve Merih Ermakastar da yardım malzemelerini taşırken objektife yansıdı.

VALENCİA DA YARDIMA KOŞTU

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia da yaşanan felaket sonrası kolları sıvadı. Yıldız futbolcu, takımının Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki yardım seferberliğine dahil oldu.

KOLİ HAZIRLADI

Cem Belevi, Beşiktaş’ta depremzedeler için toplanan yardımların paketlenip taşınmasına destek oldu.

SOBA ÇAĞRISI

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Bayhan Prodüksiyon’un Levent’teki ofisinde yardım çalışmalarına katılan Funda Arar, sosyal medyada üretici firmalara seslendi: “Deprem bölgesinde mangal sobası ve çadırlara ihtiyaç var. Lütfen yardımcı olun.”

DEPREMZEDELERE KUCAK AÇTIK

Hakan Sabancı, sosyal medya hesabında Sabancı Holding olarak depremzedeler için barınma imkânı sağladıklarını duyurdu: “İsmimizi taşıyan kurumlarda barınma ve konaklama imkânı devam ediyor.”

PASCAL’I HAÇİKO KURTARDI

Ömür Gedik’in kurucusu olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) de deprem bölgesinde: “Gece gündüz demeden yürüttüğümüz kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Antakya’dan aldığımız ihbar üzerine 5 gündür mahsur kalmış olan canımızı kurtardık. İsmi Pascal olan canımızı ailesine teslim etmek üzere korumamız altına aldık. Daha çok cana umut olmak için desteklerinizi bekliyoruz.”

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18 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDILAR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), depremzedelere 500 bin TL para yardımında bulunduklarını, bölgeye acil ihtiyaç malzemeleri gönderdiklerini ve ayrıca federasyona bağlı gönüllülerin deprem bölgesinde 18 vatandaşı enkaz altından çıkardığını duyurdu.

CANLI YAYINDA BAĞIŞ TOPLADI

Nurgül Yeşilçay, BaBaLa TV’nin canlı yayınında Cemal Can Canseven, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Danla Bilic gibi ünlü isimlerle birlikte bağış topladı. Yeşilçay, gelirin AHBAP’a bağışlanacağını duyurdu.

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10 ÇOCUĞA EĞİTİM DESTEĞİ

AHBAP Derneği’ne 250 bin lira bağışlayan Hasan Can Kaya, 10 depremzede çocuğun da eğitim masraflarını üstlendiğini duyurdu: “Gün birlik günüdür. 10 depremzede çocuğun hayat boyu eğitim masrafını üstlendik. Ayrıca ‘Konuşanlar’daki bilet gelirlerinin tamamı uzun süre sadece deprem yakınlarına aktarılacaktır.”

YEMEK DESTEĞİ: HEM PİŞİRİYOR HEM DAĞITIYOR

Depremi haber alır almaz Kilis’e koşan Yunus Emre Akkor, günlerdir sıcak yemekler yapıp depremzedelere ulaştırılmasını sağlıyor. Gece gündüz yemek yapan şef, zaman zaman da aracına atlayıp pişirdiklerini köylere ulaştırıyor.

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MALATYA’DA MUTFAĞA GİRDİ

Şişli Belediyesi’nde koli bantlarken objektife yansıyan Danilo Zanna, buradaki çalışmaları biter bitmez soluğu Malatya’da aldı. İnönü Üniversitesi’nde depremzedeler için yemek yapan İtalyan şefin AHBAP’a da 500 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi.

HER GÜN 1500 SANDVİÇ

Beşiktaş’taki Ruby Restoran deprem bölgesine her gün 1500 sandviç gönderiyor. Restoran, bu yardımın daha uzun süreli olabilmesi için işbirlikçilerden destek beklediğini açıkladı.

5 ŞEHRE DÖNER TEZGÂHI

Serkan Mutlu, Polat Yağcı’nın da desteğiyle Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da döner tezgâhı kurdu. Mutlu, bu noktalarda her gün 5 bin kişiye döner dağıttıklarını açıkladı.

KAMPANYA BAŞLATTI

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle ilgili paylaşımda bulundu. Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerinden fotoğraflar paylaşan Jolie, “Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte…” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, başlattığı yardım kampanyasıyla hayranlarını depremzedeler için bağışta bulunmaya davet etti.

1 GÜNLÜĞÜNE BÜYÜDÜ

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçilen Azra Aksu, Yardım çalışmalarına katılmak istedi, “Sen küçüksün, olmaz” diyen annesini de “Bir günlüğüne büyüyeyim ne olur” diyerek ikna etti. Azra, Mustafa Kültür Merkezi’nde yaşıtları için çikolatalar ve bisküvilerden oluşan koliler hazırladı: “Annem ve babama çok ısrar ettim beni de götürmeleri için. İyi ki gittim.”

deprem BÖLGESİNE MORAL ZİYARETİ

Hatay’a giden Sinan Akçıl, küçük depremzede Duru ile şarkılar söyledi, görüntülerini sosyal medyada paylaştı: “Yılın düeti konusu az önce Hatay’da Duru ile kapanmıştır. Yaraları sarma zamanı. Duru ailesi ile çadırkente yerleşmiş ve umut dolu.”