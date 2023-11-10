Gülistan dosyası tekrar açılacak

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Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Doku’nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, saat 11.29’da minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti.

542 KİŞİ ONU ARAMIŞTI

Güzergâhta bulunan kameralarda yapılan incelemelere rağmen Doku’nun araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonucunda Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Doku’nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nde 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku’ya ait ize rastlanılmayınca, çalışmalar sonlandırıldı.

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Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek son kararnameyle kente atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la valilik binasında görüştü. Görüşme sonrasında Aygül Doku, şunları söyledi:

‘BU ADIM BİZE UMUT OLDU’

“Dosyanın baştan ele alınacağını, kolektif bir şekilde araştırma yapacaklarını söylediler. ‘Sizin kadar bizler de Gülistan’ı bulmak istiyoruz’ dediler. Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan’a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler. Bu dosyayı, sıfırdan yani geçmişten bu yana araştıracakları için valiye ve emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu adım bize umut oldu. Yeri geldiğinde aile avukatımızın dosyaya müdahale edeceğini, dosyayı baştan nerede ne eksiklik varsa, ne yapılmamışsa onun üzerine gidileceğini dile getirdiler. Gülistan’ın karanlıktan çıkmasını istiyoruz.”

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ailenin talebi üzerine dosyanın ekipler tarafından yeniden incelenerek, araştırılacağını belirtti.