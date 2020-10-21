Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROW cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos günü Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı. Gülistan için başlatılan arama çalışmaları 15 Ekim gün yeniden başlatıldı.



Uzun Çayır Baraj Gölü’nde devam eden arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç, 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında dalgıç ekipler, Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken, 3 su altı arama robotu ve sonar cihazıyla da baraj kapaklarının bulunduğu bölgede yapılan aramada Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.



Gülistan'ın ağabeyi Osman Doku (33), kardeşi için sürdürülen arama çalışmalarında bir sonuç almak istediklerini ifade ederek, "291 gündür kardeşimden haber yok. 3 kezdir barajda arama çalışmaları başlatılıyor. Arama çalışmaları iyi yapılıyor fakat iğne ucu kadar bir ipucu yok. Yaklaşık 10 aydır bir belirsizliğin içindeyiz" dedi.