Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı: Kaçma şüphesi var tutuklanmalı

Haberin Devamı

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi, Gülistan’ın kaybolduğu gün Tunceli’ne gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku’nun son görüldüğü bölgede, 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan’a ait ize rastlanmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

İMZA ATMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., 17 Mart 2022’de Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. 4 saatlik sorgunun ardından 15 günde bir imza atma şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest kalan Zeinal A.’nın adli kontrol şartının adreslerinde olmadığı, telefonuna ulaşılamadığı için tebliğ edilemediği öğrenildi. Bu durum 24 Ağustos 2022’deki emniyet tutanağına da yansıdı.

Haberin Devamı

Zenial A., Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na adli kontrol ve yurtdışı yasağının kaldırılması için başvurdu. Zenial A.’nın talebi, Başsavcılık ve Sulh Ceza Hâkimliği’nce kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle reddedildi.

‘TÜM ŞARTLARA UYUYOR’

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zeinal A.’nın tutuklanması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Eğer burada baş şüpheli yönünde kuvvetli suç şüphesi varsa makul olan dosyanın mağduruna da 3 yıldan fazladır ulaşılamıyor. Dolayısıyla adli kontrol değil de tutuklamanın söz konusu olması gerekiyor. Kaçma şüphesi var. Kendileri ‘Yurtdışına çıkmak istiyoruz, adli kontrolümüzü çıkarın’ diye dilekçe verdi. Kaçacağına dair bir şey var. Telefonuna ulaşılamadı, emniyetin tuttuğu tutanakta adli kontrolün de gereğini yerine getirmemişti. Tüm şartlar tutuklanmasını gerektiriyordu.”