Gülistan Doku, bin gündür kayıp! Ailesinden yürek yakan sözler

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

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3,5 SAATLİK GÖRÜNTÜ SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin en son alındığı Sarı Saltuk viyadüğünü gören Munzur Üniversitesi'ne ait 2 güvenlik kamerası belirlendi. Yola yakın olan güvenlik kamerasının bozuk olduğu belirtilerek, soruşturma dosyasına da tutanak olarak girildi. Viyadüğü uzaktan gören ama çekimi net olmayan kameraya ait sinyalin alındığı saatlere ait 3,5 saatlik görüntü, netleştirilmek üzere Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi. Buradan gelecek yeni bilgilere göre soruşturmanın yönünün değişebileceği belirtildi.

Gülistan kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve olayın ardından Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Doku ailesi, çocuklarından bir haber alamadıkları için Tunceli Adliyesi ve Adalet Bakanlığı önünde de bir süre oturma eylemi yaptı.

‘BİN GÜNDÜR KIZIMA HASRETİM’

Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, kızının bin gündür ortada olmadığını ifade ederek, “Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Sizin çocuklarınız 2 saat okuldan gelmese ne yaparsınız. Kendinizi benim yerime koyun. Yetkililer bize bir türlü cevap veremiyor. Allah için bize cevap versinler. Ben bir anneyim, bin gündür kızıma hasretim” diye konuştu.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku ise şöyle konuştu:

“Gülistan Doku nerede diye soruyorlar. Acılı bir ailenin ve tüm dünyanın sorduğu bu soruya artık yetkililer bir cevap versin. Bin gün susmaları için yetmedi mi. Bin gündür biz ağaca, taşa, suya sorduk, hiçbir cevap alamadık. Bin gündür Gülistan ortada yok. Gülistan’ı belki de bir kere öldürdüler ama bizi bin kere.”