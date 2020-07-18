Güle güle Huysuz Virjin

Tiyatro sanatçısı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu (88), 15 gün önce zatürre teşhisiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. KOAH hastası da olan sanatçı üç gün önce yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Dursunoğlu dün 16.45’te hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının cenazesi salı günü toprağa verilecek.

Seyfi Dursunoğlu, 1970’den 2000’li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.

18 YIL MEMUR OLARAK ÇALIŞTI

1932 yılında Trabzon’da doğan Dursunoğlu, Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu’nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970’te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıktı. Ardından her yıl İzmir Fuarı’nda sahne almaya başlayınca ünü günden güne yayıldı. Seyfi Dursunoğlu, “Huysuz Virjin” karakteriyle en büyük sıçramayı TRT’de Öztürk Serengil’in yarışma programına katılarak yaptı. Tek kanalın seyredildiği bu dönemde Türk halkı, Dursunoğlu’nun Serengil’e verdiği esprili cevapları çok sevdi.

İLK PLAK 50 YIL ÖNCE

1970’lerde “Huysuz Virjin 1.” adında bir kanto plağı yaptı. Ardından, Huysuz Show adlı programıyla televizyonlarda yer aldı. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

‘KATİNA’NIN ELİNDE MAKASI’NI EN SON 8 YIL ÖNCE SÖYLEDİ

Seyfi Dursunoğlu, 2012 yılında Star TV’de “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve “Bu benim son kantom” diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapmayacağını ilan etti. Dursunoğlu tangosunu dillerden düşmeyen “Katina” şarkısıyla son kez söyledi:

“Ahhh... Katinanın elinde makası, Biçemez ah biçemez

Katinanın elinde makası, Biçemez ah biçemez

Biçmesini bilmez yavrum gülüm katinam, Getir biçeyim, getir biçeyim.

Biçmesini bilmez gülüm mori katinam, Getir biçeyim, getir biçeyim...”

SUNDUĞU PROGRAMLAR

- Huysuz ve Tatlı Kadın

- Huysuz Şimdi Hostes

- Popstar Türkiye

- Huysuz’la Dans Eder Misin?

- Benzemez Kimse Sana

- Benimle Dans Eder Misin?

- Huysuz’la Görücü Usulü

Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 8 yıl önce 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını açıklamıştı.

YAŞAYAN EFSANEYİ KAYBETTİK

Ünlü Sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatını kaybetmesi siyaset ve sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı:

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Sanat dünyamızın sevilen ismi, tiplemeleriyle halkın sevgisini kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

MUHARREM İNCE: Seyfi Dursunoğlu zekasıyla, mizahıyla, muazzam Türkçesiyle sanat dünyamızda fark yaratan bir sanatçıydı. Yıllarca hepimizi güldürdü, eğlendirdi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

TARKAN: Seyfi Dursunoğlu... Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Kendisini hiç unutmayacağız...

AJDA PEKKAN: Sen memur olmayı reddedip kendini dinledin ve bir efsane oldun, İçimizdeki ses oldun, cesaret oldun, özgürlük oldun. Sanata, sahneye, tiyatroya kattıklarını, güzel dostluğunu ve nezaketini asla unutmayacağım. Nurlar içinde uyu kıymetli dostum..

SEZEN AKSU: Çok üzgünüm çok.

AYDAN ŞENER: Yeri dolmayacak bir değeri daha kaybettik..Mekanı cennet olsun..

DEMET AKBAĞ: Kendi stilinde tekti. Ve sahne üzerinde dünyanın en zeki insanlarından biriydi. Bir devir kapandı, çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin.

MELEK BAYKAL: Türkiye’nin başı sağolsun. Gerçekten eğlence televizyon dünyasının önemli bir ismini kaybettik. Huzur içinde uyu.

GÜLŞEN: Seyfi Dursunoğlu’na Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yerin hiç bir zaman dolmayacak büyük usta. Mekanın cennet olsun.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: Seyfi Dursunoğlu, Huysuz’luğuyla bize neşe ve mutluluğu, bedeniyle de tıp öğrencilerine eğitim katkısı bağışlayabilecek duyarlılıkta bir İstanbul beyefendisiydi. Yeri asla dolmayacak...

CEM YILMAZ: Huysuz Virjin, Seyfi Dursunoğlu ile beraber gitti. Mekanı cennet olsun.

GÜLBEN ERGEN: Eşi benzeri olmayan canım #seyfidursunoğlu. Kelimler o kadar yetersiz ki. Yerin asla dolmayacak.

SELÇUK YÖNTEM: Türkiye çok önemli bir rengini kaybetti. Değerli sanatçı Seyfi Dursunoğlu nurlar içinde ol.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: Hayatımın en önemli insanlarından bir tanesini kaybettim... Hayatımın dönüm noktası.... Yattığınız yer nur olsun... Sevgi, saygı ve minnetle...

EROL EVGİN: Sevgili Seyfi Dursunoğlu’nu kaybettik. Zekası, esprisi, cesareti ve “Huysuz Virjin” tiplemesiyle onu hiç unutmayacağız.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ: Değerli bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

SILA: Seyfi Dursunoğlu. Epey üzüldüm.

ŞEHRAZAT: Canım Seyficim. Mekanın cennet olsun vatan perver Seyficim.