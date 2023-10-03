Gruplara anayasa ve içtüzük turu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada anayasa ve içtüzük girişimini anlattı. İçtüzük konusunda muhalefetle uzlaşmada daha umutlu olduklarını dile getiren Kurtulmuş, “Tüm partiler bana hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Ben de tüm parti gruplarını iade-i ziyarete gitmeye başlayacağım. Orada anayasa çağrısında bulunacağım. Yöntemden daha ziyade uzlaşı sağlamalıyız. Anayasa ve içtüzük çağrısını yineleyeceğim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti Meclis Grubumuz, parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle ‘Gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım’ davetimizi iletecek. Kabul ederler, etmezler ama biz kapıları çalacağız” demişti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in kasım ayının ilk haftasında CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve Meclis’te grubu bulunan diğer partileri ziyaret etmeye başlayacağı öğrenildi. Güler, takvime yönelik şöyle dedi: “Yönteme ve usule ilişkin olarak önümüzdeki dönemde bir komisyon çalışması mı olur, farklı öneriler, çalıştay gibi yöntem mi olabilir, bunu konuşmayı arzu ediyoruz. Ön niyeti aldıktan sonra onu bir takvime bağlayarak da görüşme trafiğini başlatmış oluruz. Hem Meclis’in çalışma programlarını hem de diğer hususları gündemimize almış olacağız.”

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MUHALEFET MESAFELİ

- HÜKÜMETİN yeni anayasadaki ısrarına karşın muhalefetin mesafeli olduğu görülüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yeni yasama yılının açılışında, “Çağrıyı yapanların önce anayasaya uyması lazım” demişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yeni anayasa hazırlığının yerel seçimden sonra gündeme getirilmesinin daha uygun olacağını ifade etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Çalışmaları varsa gönderirler Meclis’e inceleriz. Yok Meclis’te bir çalışma yapılsın isterlerse çalışmalara katkı veririz” dedi.