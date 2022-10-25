Grip güçlenerek döndü

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PANDEMİ döneminde getirilen maske ve mesafe kuralının kalkması, 2 yıldır görülmeyen gribin geri dönmesine neden oldu. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen İç Hastalıkları Kongresi’nde Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Serhat Ünal, gribin patlama yapmasının beklendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Solunum yolu enfeksiyonları başladı. Etrafta burnu akan, hapşıran insanlar görmeye başladık. Gripte ilk vakalar çıktı ve Dünya Sağlık Örgütü uyarılarını yaptı. Şu anda soğuk algınlığı mevsimindeyiz. 2 senedir grip daha azdı.

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BİYOLOJİK PATLAMA BEKLENİYOR

Bu tip suskunluklar sonrası grip vakası patlama şeklinde oluyor. Dünya Sağlık Örgütü 3 etkenden dolayı patlama yaşanacağını düşünüyor. Birincisi uzun süredir sessiz kalması nedeniyle biyolojik patlama bekleniyor. İkincisi maske, mesafe gibi korona tedbirleri ortadan kalktığı için daha fazla bulaş olması bekleniyor. Son olarak da 2 yıl sonra bu sene okullar açıldığı için okullardan çok fazla bulaş olması bekleniyor. Aşı için şu anda tam zamanı. Risk grubundakilere zaten ücretsiz olarak grip aşısı yapılıyor. Risk grubunda olmasa da çocuğu okula giden ebeveynler aşı olabilir.”

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ÇOK SIK VARYANT DEĞİŞTİRİYOR

“İnfluenza da sık varyant yapan bir virüs. Gripte hastalık yapan A ve B virüsleri var. Önceden 2 A 1 B virüsü koyarak aşı yapılıyordu sonra B virüslerinin de çok olduğu anlaşılınca 2 B koyulmaya başlandı. 1 sene önce ortada dolaşan suşları Dünya Sağlık Örgütü kontrolünde 1500’den fazla gözlemevinde izole ediliyor. Bu izole edilen 4 suş, DSÖ tarafından aşı yapan firmalara veriliyor ve sadece bunlar kullanılarak aşı üretiliyor.”

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HER YIL 1 MİLYAR İNSAN YAKALANIYOR

Prof. Dr. Serhat Ünal’ın açıkladığı verilere göre grip istatistikleri şöyle:

Her yıl 1 milyardan fazla insan grip virüsü alıyor

300 milyonu hastalığı ağır geçiriyor

30 milyonu hastaneye yatıyor

2-3 milyonu hayatını kaybediyor.

Dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkeler hastalıkları yeterli düzeyde kayda almadığı için ABD verileri birçok hastalıkta kaynak olarak kullanılabiliyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ise sadece ABD’de her yıl ortalama 30 milyon insan grip virüsüne yakalanırken 2021-22 sezonunda sadece 9 milyon grip vakası kaydedildi.