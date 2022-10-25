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Nereden çıktı bu ‘kirli bomba’ iddiası

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#Rusya#Kirli Bomba#Sergey Şoygu
Nereden çıktı bu ‘kirli bomba’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:00

Rusya’nın iki günden bu yana Ukrayna’nın savaşta ‘kirli bomba’ kullanmaya hazırlandığı iddiasında ısrar etmesi tartışma konusu oldu.

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu hafta sonu ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye’deki meslektaşlarını telefonla arayarak “Ukrayna kirli nükleer bomba hazırladı. Yakında kullanacak” demesi nükleer savaş riskini yeniden tartışmaya açtı.

KİEV’DEN ÇAĞRI

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya’nın kendi taktik nükleer silahlarını kullanmak için zemin ve gerekçe hazırladığını öne sürerken “Kendileri bizim topraklarımıza radyasyon saçan kirli bomba atarak ardından yapacakları misilleme saldırısının dozunu arttırmayı hedefliyorlar” dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile temasa geçerek, “Ukrayna’da nükleer malzemenin kullanıldığı tüm tesisleri UAEK’nın denetimine açmaya hazır” dedi. UAEK, Ukrayna’ya denetleme için bir heyet yollayacak.

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KASPAROV’UN YORUMU

Rusya’da muhalifler eski dünya satranç şampiyonu Gari Kasparov ise ‘kirli bomba’ iddiasıyla ilgili şu yorumu yaptı: “Ukrayna’da savaşın uzaması Rusya’nın askeri ve ekonomik açıdan çöküşü demek. Kış aylarında çatışmaların şimdiki tempoda devam etmesi çok zor olacağı için (Rusya Devlet Başkanı) Putin bahara kadar (kirli bomba) söylemiyle Batıyı korkutarak geçici ateşkes ilan edilmesini hedefliyor.

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KİRLİ BOMBA NEDİR

Kirli bombanın nükleer silahla alakası yok. Nükleer madde klasik patlayıcılı bombaya adapte ediliyor. İnfilak ettiğinde radyoaktif madde etrafa saçılarak insanları yavaş yavaş öldürüyor. Terör örgütlerinin hayali olan kirli bomba şimdiye kadar hiçbir yerde patlatılmadı.

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