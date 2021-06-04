Gözünüzden kaçmış olabilir | Fedakâr bir anne mi, bir çocuk istismarcısı mı? 49 gün sonra açılan restoranlar ne talep ediyor? Buzulun altındaki servet...(2-3-4 Haziran 2021)

FEDAKÂR BİR ANNE Mİ, BİR ÇOCUK İSTİSMARCISI MI?

Milyonda 1 çocukta görülen bir hastalığa sahip Carmel, onun için canını dişine takıp savaşan annesi Sophie... Televizyonlara verilen röportajlar, hayır severlerden toplanan yardımlar ve 5 yıl içinde uygulanan büyüklü küçüklü yüzlerce tedavi. Yoksa dokunaklı bir insan hikayesi olarak başlayan bu öykünün arkasında bir korku filmi mi yatıyor? Okuyun, kararı kendiniz verin...

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49 GÜN SONRA AÇILAN RESTORANLAR NE TALEP EDİYOR? '2 DEĞİŞİKLİK MERHEM OLUR'

49 gün sonunda yeniden kapılarını açan kafe ve restoranları bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Kısıtlı açılma menü fiyatlarına nasıl yansıdı? İşletmelerin talepleri var mı? Sektör temsilcileri sorularımızı yanıtladı...

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DÜNYA OSAKA'YI KONUŞUYOR! O SORU HER ŞEYİ AÇIKLIYOR: 'SEKS SEMBOLÜ OLARAK GÖRÜLMEYE HAZIR MISIN?'

Dünyanın en başarılı sporcularından biri olan Naomi Osaka'nın basın toplantısı boykotu, spor dünyasında da önemli bir tartışma başlattı. Arşivlerdeki sorular ortaya çıkıyor. Basın toplantılarında neler oluyor?

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'HAYATIM BOYUNCA ÇOK ARAP ÖLDÜRDÜM'

İsrail'deki siyasi kriz koalisyon anlaşmasıyla sona erdi. Anlaşma kapsamında önümüzdeki iki yıl başbakanlık koltuğunda oturacak Naftali Bennett, Netanyahu'dan bile ileri seviyedeki Arap ve Filistinli karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Önümüzdeki sürecin izlerini Bennett'ın geçmişteki konuşmalarında aradık

BUZUN ALTINDAKİ SERVET: İNSANLIK TARİHİNİN BÜYÜK SINAVI!

Küresel iklim krizi sonucu Kuzey Kutbu ve çevresindeki buz tabakaları eriyor, bir servet açığa çıkıyor. İnsanlığın önümüzdeki 30 yılda vereceği kararlar ise gezegendeki geleceğimizi belirleyecek

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ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞUYOR... ÇEYREK ALTIN 1000 LİRA OLUR MU?

Altın fiyatlarında son dönemdeki artış hızla devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1900 dolara yükselirken, gram altın ise 530 liraya kadar dayandı. Son tartışma ise çeyrek altının 1000 lirayı görüp görmeyeceği... Peki altın neden bu kadar hızlı yükseliyor? Yılın ikinci yarısında altın fiyatlarını neler bekliyor? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi...

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KRİPTO PARALARLA MI İLGİLENİYORSUNUZ? BU HİKAYEYİ MUTLAKA OKUYUN

Kripto paralar çok kazandırmaya da çok kaybettirmeye de devam ediyor. Para birimlerindeki değer düşüşleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarının yanına bir tehlike daha eklendi...

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DENİZ SALYASINDAN KURTULMANIN YOLU VAR! 'AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEYECEĞİZ'

Marmara Denizi, uzun bir süredir deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile boğuşuyor. Deniz canlıları boğularak ölüyor, Marmara gözümüzün önünde yok oluyor. Sorunu artık biliyoruz ama ne yapacağız? Bundan nasıl kurtulacağız? Uzmanlara sorduk, hem üzücü hem umut verici cevaplar aldık

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