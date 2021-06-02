Altın fiyatları zirveye koşuyor... Çeyrek altın 1000 lira olur mu?

Geçen yıl ağustos ayının başında 2 bin doların üzerine çıktıktan sonra gerileyen ve dalgalı seyir izleyen ons altın fiyatı, bu yıl mart ve nisan aylarında 1700 doların altına gerilemiş hatta 1670 dolar seviyelerini görmüştü. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen ons altın fiyatı, bugün itibariyle 1900 dolarla son üç ayın zirvesini görmüş durumda…

Gram altında da durum pek farksız değil. Dolar/TL'nin 8,57 ile zirveyi gördüğü geçen yılın kasım ayında 540 lira olan gram altın, bugün 526 liraya ulaşarak yeni bir rekora doğru gidiyor. Öte yandan çeyrek altın fiyatı da 868 lirayı görerek 1000 liraya göz kırpmış durumda...







Doğal olarak akıllara hemen şu soru geliyor: Gram, çeyrek ve ons altın neden bu kadar hızlı artıyor, bu yükseliş ne kadar daha devam edecek?

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu ve Gedik Yatırım’ın yatırım danışmanı Eda Karadağ hurriyet.com.tr’ye önemli bilgiler verdi.



ALTIN NEDEN BU KADAR HIZLI YÜKSELİYOR?

Haluk İzzet Mutlu: Altının değer kazanmasının en önemli nedenlerinden biri ABD tarafında ortaya çıkan enflasyon. Piyasa konuyu çok ciddiye alırken ABD Merkez Bankası güvercin bir tavır içerisinde… Doların enflasyonu, doların değer kaybı anlamına gelir. Dolarda yaşanan değer kaybına karşı, altın en önemli değer koruma aracıdır. ABD'de enflasyon kalıcı mı, yoksa Fed'in dediği gibi kısa süreli mi olacak? Bu sorunun cevabı altının fiyatına yön verecek. Temmuz ayının ilk haftası ABD tarafında tam açılma bu hem tüketimi ve harcamayı artıracak hem de enflasyonu. Bunu kontrol edebilirlerse bu durum altının gevşemesine, kontrol edemezler ise altının yükselmesine neden olur.

Eda Karadağ: Altının yukarı yönlü hareketini etkileyen faktörler; artan enflasyon endişeleri, zayıf dolar, merkez bankalarının destekleyici politikalarına devam etmesi, kripto paralardaki düşüş ve teknik olarak sıkışma hareketi olarak sıralayabilirim. Mart ayında iki kez 1676 dolar seviyesinden destek bulmasıyla zaten bir süredir yukarı yönlü bir eğim içerisindeydi. Bir süredir 1900 dolar bölgesine doğru tepkilerinde zorlanıyordu, bunun için temel hikâyeden destek bulması gerekiyordu. Artan enflasyon karşısında, Fed’in güvercin tonunu koruması ve piyasalarda gevşeyen ABD 10 yıllık tahvil faizi, aynı zamanda kripto paralardaki oynaklık da eklenince, altının bu hareketine destek verdiler.



YILIN İKİNCİ YARISINDA ALTIN FİYATLARINI NELER BEKLİYOR?

Eda Karadağ: Temel hikâyesinde işler biraz karışık. Küresel anlamda enflasyonda geçici bir yükseliş beklense bile Merkez Bankalarının bu açıdan endişeli olmadıkları dikkat çekiyor. Yakın zamanda ABD’den açıklanacak istihdam verileri ve sonrasında gelecek enflasyonla birlikte yine hareketli günler olacaktır. İstihdamda toparlanma sinyali gelirse ve enflasyondaki yükseliş devam ederse, bu durum ons altın üzerinde bir miktar baskı yaratabilir.



ABD’de ekonomik sinyaller oldukça iyi gelmeye başladı ve açıklanan veriler artık önem kazanmış durumda. Yaz aylarında da ABD’de aşılamanın daha da yaygınlaşması ve ekonomik aktivitelerde güçlenmenin sürmesi, birkaç toplantı sonrası Fed’in dilinde bir değişikliğe gitmesini sağlayabilir.









Nisan ayında yapılan Fed toplantısı tutanaklarında, tahvil alım programını azaltma konusunda değerlendirmeler yapıldığı dikkat çekti. Bazı Fed üyeleri son açıklamalarında, tahvil konusu yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz tarzında ifadeler kullanıyor. Bu da bize yakın zamanda değil ama Eylül toplantısı ve sonrasında Fed’in de sıkılaşma konusunda bir süreç izlemeye başlamasını sağlayabilir.

ALTIN, ÖNÜMÜZDEKİ ALTI AY İÇİNDE HANGİ GELİŞMELERE ODAKLANACAK?

Haluk İzzet Mutlu: Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yakından takip edeceği gelişmeler arasında 11 Haziran'da ABD'de İstikrar Gözetim Konseyi toplantısı ve 16 Haziran'da Fed toplantısı bulunuyor. 28 Haziran'da ise Basel lll (Basel III, 2008 Küresel Finansal Krizi'nden sonra Basel II uzlaşısının yetersiz yönlerini gidermek ve bankacılık sektöründe riski azaltmak üzere, finansal düzenlemeleri ve denetimini sağlamlaştırmak amacıyla Basel Komitesi tarafından hazırlanmış ek bir düzenleme) var. Bütün bunlar doların ve altının fiyat hareketleri için önemle takip edilmesi gereken konular. Bunun haricinde ABD verileri tarafında, bilhassa enflasyon, büyüme ve istihdam verileri takip edilerek kararlar verilmeli.

YIL SONU ONS VE GRAM ALTINDA NASIL BİR SEYİR BEKLENİYOR? ÖZELLİKLE ÇEYREK ALTIN 1000 LİRAYI GÖRÜR MÜ?

Eda Karadağ: Ons altın ekonomilerin durma noktasına geldiği pandemi döneminde 2075 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor seviyesini test etmişti. Ağustos ayında görülen bu rekor sonrasında yerini satışlara bıraktı. 2021 yılında pandemi devam ettiği için ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanmasının zor olabileceği beklentileri, ons altının daha güçlü bir yıl geçireceğine dair yorumları destekledi. Ancak bu yılın ilk beş aylık döneminde 1676-1959 dolar aralığında bir altın izledik. Yani yükselişinde beklenilen performansı sergileyemedi.

Yılın kalanı için ülke ekonomilerinde toparlanma beklentileri daha güçleniyor. Gelen veriler bunu desteklerken, aşılamada bir yandan devam ediyor. Piyasada likidite bol olduğu için altın bundan şimdilik destek buluyor. Ama bu durum yılın kalanı için o kadar destekleyici olmayabilir. Kısa vade için 1925 dolar ve orta vade için 1965 dolar dirençlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Orta vade direncini aşamadığı takdirde ons altının yükselişinde zorlanması muhtemel.

Gram altında, Dolar/TL’nin son günlerdeki yükselişi ve ons altının 1900 dolar üzeri hareketiyle birlikte, yükselişini hızlandırdı. Hâlâ Kasım 2020 dönemindeki 540 lira zirvesini koruyor. Bu da, gram altın için bu seviyeyi direnç noktası olarak karşımıza çıkarıyor. Ons ve Dolar/TL kurundaki geri çekilmeler sınırlı kalırsa, bir süre daha gram altında yukarı yönlü bir eğilimin sürmesini destekler. Çeyrek altın 875 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini, Kasım 2020 döneminde görmüştü.

Yeniden 850 lira bölgesinde olması "Yeni bir rekor görülür mü?" beklentilerini gündeme getiriyor. Altındaki yükseliş çeyrek altının da ilerleyen süreç için yeni bir rekor tazelemesini destekler. Ancak 1000 lira görülmesi adına Dolar/TL ve ons altındaki yükselişin daha da hızlanması demektir. Bu da çok güven bir hareket olmaz diye düşünüyorum. Bu nedenle net bir şekilde 1000 lira seviyesini görür diyemem. Çeyrek altında da belli dirençlerde yorulmalar görebiliriz. Piyasada bu kadar dinamikler değişirken, soluksuz bir yükseliş beklemiyorum.

Haluk İzzet Mutlu: Çeyrek ya da gram altın fiyatlarının bir bacağı ons altını ilgilendiren konular. Diğer bacağı ise Dolar/TL paritesinde yaşanan hareketler. Eğer turizm sezonu biraz umut verirse kurda yaşanacak olumlu gelişme altın fiyatlarını olumsuz etkiler. Ama döviz girişi artmazsa ve başka gelişmeler kurun yukarı gitmesine neden olursa TL ile altın fiyatları yukarı hareketini devam ettirir. Kısaca ABD’de Haziran ayı yoğun, ons altın ve dolar konusunda volatilite (Yatırım aracının fiyatındaki değişim anlamına gelir) yaratabilir. Yurt içi gelişmeler de yakından takip edilmeli. Koronaviris önlemleri sonrası atılan normalleşme adımları yurt içinde bir miktar altın talebi yaratabilir.



KABİNE TOPLANTISI'NIN ARDINDAN NİKÂHLAR VE DÜĞÜNLERLE İLGİLİ KISITLAMALAR KALKTI. BU DURUM ALTIN PİYASASINA NASIL YANSIR?



Eda Karadağ: Bu organizasyonların altın piyasasına dair bir etki yaratması beklense bile alım gücü zayıfladı. Altındaki yükseliş nedeniyle fiziki talepte bir hareketlenme belki biraz zor olabilir kanaatindeyim. Bu da beklenen etkiyi yansıtmaz gibi duruyor. Bunu yaz sezonunda yaşanacak gelişmelerle daha net gözlemleyebiliriz.

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