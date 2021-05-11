Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşıda hatırlatma dozu dönemi… Hindistan'daki felaketin faturası 'Aşı Prensi'ne kesildi… Seyşeller’de vakalar yeniden neden arttı? (10-11 Mayıs 2021)

Aşıda hatırlatma dozu dönemi… Sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstüne ne zaman uygulanacak?



Salgınla mücadele sürecinde uygulanan toplumsal aşılama hızla devam ederken, şimdi de gündemde ‘hatırlatma dozu’ aşısı var. İkinci dozdan belli bir süre sonra yapılması gerektiği vurgulanan aşı, hâlâ kafalarda cevaplanmayı bekleyen birçok soruyu barındırıyor. En önemlisi ise sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü vatandaşlara ne zaman uygulanacağı… Uzmanlar konuyla ilgili oldukça önemli bilgiler verdi.

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Hindistan'daki felaketin faturası 'Aşı Prensi'ne kesildi



Covid-19'un dünyadaki merkez üssü haline gelen Hindistan'da yaşanan felaketin sonu yakın zamanda gelecek gibi görünmüyor. Günlük vaka ve can kaybı sayılarındaki artış sürerken, aşıdaki tedarik yetersizliği de krizin daha da ağırlaşmasına neden oluyor. Halbuki Hindistan dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri. Pandemiden önce başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına aşı sağlayan ülke, şu an kendi vatandaşına yetecek aşıyı bile bulamıyor. Ve bütün gözler bir kişinin üzerinde toplanmış durumda. O kişi ülkenin en büyük aşı üreticisi Serum Institute'un CEO'su Adar Poonawalla...

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Dünyanın en çok aşılanan ülkesiydi… Seyşeller’de vakalar yeniden neden arttı?

Seyşeller, Ocak ayında vatandaşlarını aşılamaya başladı ve bu alanda ilk adımı atan ülkelerden biri oldu. Aşılamanın başlaması vesilesiyle gazetecilere bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan, ülkenin birkaç hafta içinde sürü bağışıklığına ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Yalnız dünyada nüfusa oranla en fazla Covid-19 aşılama oranına sahip olan Seyşeller’de tehlike çanları yeniden çalmaya başladı. Peki nasıl?



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Gates'lerin boşanmalarının sebebi ortaya çıktı! Ayrılık kararını 2019'da almış



Geçtiğimiz hafta boşanma haberiyle gündeme gelen Bill Gates'in 2010'lu yıllarda Jeffrey Epstein'le kurduğu ilişkiler ABD gündemine bir kez daha bomba gibi düştü. Daha da çarpıcı olan ise karmakarışık bağlantılar ağı ortaya çıkmadan önce eşini uyaran Melinda Gates'in boşanma kararını da yine bu yüzden almış olması...



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