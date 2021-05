Gates'lerin boşanmalarının sebebi ortaya çıktı! Ayrılık kararını 2019'da almış

Jeffrey Epstein, günümüzde ABD'de en kötü üne sahip kişiler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Temmuz 2019'da çocuk tacizi ve seks ticareti suçlamalarıyla hapse atılan Epstein, aynı yılın Ağustos ayında hücresinde hayatına son verdi. Epstein hakkındaki suçlamalar arasında önce Bear Stearns'de daha sonra da kendi şirketinde finans danışmanlığı yaptığı dönemde ünlülerden önemli iş insanlarına ve hatta İngiltere Kraliyet Ailesi'ne çok geniş bir ağ kurduğu ve bu ağdaki bazı nüfuzlu erkeklere cinsel birliktelik amaçlı kadın temin ettiği de bulunuyordu.

Birçok tanınmış ismin Epstein'le ilişkisinin ortaya çıkarılması büyük skandallara yol açtı. Epstein'in ilişkiler ağında yer aldığı ve bir şekilde onunla birlikte vakit geçirdiği ortaya çıkanlar arasında Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'dan Bill Clinton'a, Donald Trump'tan Rupert Murdoch'a, Richard Branson'dan Kennedy'lere, Harvey Weinstein'den Jeff Bezos ve Elon Musk'a birçok ünlü erkeğin yanı sıra Katie Couric gibi kadınlar da var.

Bu hafta başında eşi Melinda Gates'le boşanma kararı aldıklarını açıklayan Microsoft kurucusu Bill Gates de listede yer alıyor. Dahası geçtiğimiz perşembe günü, ABD'nin çok okunan yayın organlarından Daily Beast'in yayımladığı, Melinda Gates'in eşinin Epstein'le ilişkisi konusunda rahatsızlık duyduğu ve Bill'i Epstein'e karşı yıllar önce uyardığına dair tanıklıkları içeren özel haber ortalığı yeniden karıştırdı.

BAĞLANTILAR AÇIĞA ÇIKINCA BOŞANMA KARARI ALMIŞ

Son olarak bugün Wall Street Journal gazetesi Melinda Gates'in eşinden boşanma kararını Ekim 2019'da aldığını ve kararın arkasında Bill Gates'in Epstein'le olan bağlantılarının ortaya çıkması olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar 56 yaşındaki Melinda Gates'in, 2019'dan beri çok sayıda avukatlık firmasıyla görüşmeler yaparak evliliği sona erdirmek için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Gazetenin incelediği çeşitli belgeler de bu söylenenleri destekler nitelikte.

Gates'lerin geçen hafta başında yaptıkları ortak açıklamada boşanma kararını neden aldıklarına dair bir ayrıntı yer almıyordu. Çifte yakın isimler ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski bir çalışanı kararın Bill Gates'in Epstein'le olan bağlarından kaynaklandığını söyledi. Eski çalışan Gates'in ikilinin ilişkisiyle ilgili kaygılarının 2013 yılına kadar uzandığını da ifade etti.



Melinda Gates

MELINDA, BILL'İ EPSTEIN'E KARŞI UYARMIŞ

Daily Beast'te geçtiğimiz hafta yayımlanan haber de benzer şeyler söylüyordu. Habere göre, Melinda Gates, 2013 yılının Eylül ayında eşi Bill ile birlikte Epstein'in New York'ta bulunan evine gitti ve burada Epstein'le tanıştı. O tarihte Epstein, Yukarı Doğu Yakası'nda saray yavrusu bir evde yaşıyordu. Gates çifti de Lasker-Bloomberg Kamu Hizmeti Ödülü'ne layık görülmüş ve ödülü aynı gün Pierre Oteli'nde dönemin New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'den almıştı.

Daily Beast'e konuşan konuya yakın kaynaklar, daha önce hiçbir yerde açığa çıkmamış olan bu görüşmenin, Gates çiftinin Epstein'le olan ilişkisinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Görüşmenin ardından Melinda arkadaşlarına Epstein'le aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olduğunu ve kendisiyle herhangi bir ilişki kurmak istemediğini anlattı.

Boşanma açıklamasının ardından Daily Beast'e konuşan kaynaklar, Melinda'nın halen Bill'in Epstein'le olan ilişkisinden rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Daily Beast'in girişimlerine karşın, ne Bill Gates'in ne de Melinda Gates'in sözcüsü konuyla ilgili bir yorum yaptı.



Prens Andrew'ün (Kraliçe'nin sağında) Epstein'le bağlantılarının ortaya çıkması sonucu tüm görevlerinden alındı

DAHA ÖNCE DE ÇOK TARTIŞILDI

Aslına bakılırsa Bill Gates'in Epstein'le olan bağlantıları önceden de biliniyordu. New York Times'ın 2019'da yayımladığı bir habere göre, ikili 2011 yılından itibaren görüşmeye başladı.

2011 tarihi önemli zira Epstein reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı suçlamasıyla hakkında 2008'de Florida'da açılan davada suçlu olduğunu kabul etmişti. Epstein'in kızlara ve genç kadınlara yönelik sömürüsü dönemin gazetelerinde sıkça yer almıştı. Bir başka deyişle Epstein'in hakkındaki suçlamaların Bill Gates tarafından bilinmemesi pek olası değildi.

New York Times'a göre, Bill Gates ile Epstein arasındaki bağlantıyı kuran iki önemli isim vardı: Bunlardan bir tanesi biyoteknoloji girişimcisi ve Gates'in eski danışmanı Boris Nikolic'ti. Nikolic aynı zamanda Epstein'in son vasiyetnamesinde yedek yürütücü olarak da yer alıyordu.

İkinci kişi ise Gates Vakfı'nda çalışan ve Epstein'in bilim danışmanı olarak görev yapan Melanie Walker'dı. Walker'a yakın bir kaynak Daily Beast'te Gates ve Epstein arasında bir toplantıya hiç katılmadığını ve hiç böyle bir toplantı organize etmediğini söyledi. Nikolic'ten ise habere yorum gelmedi.



Epstein'in çocuk yaştaki kurbanlarından dördü

GATES-EPSTEIN BAĞLANTISININ ÇARPICI DETAYLARI

Temmuz 2019'da Epstein'in seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmasından kısa bir süre sonra, Gates kamuoyunun eleştirilerinin hedefi oldu. New York Times'a göre Gates Epstein'le Epstein'in Mathattan'daki evinde tanıştı. Görüşmede Epstein'in o dönemki sevgilisi Eva Andersson-Dubin ile kızı da bulunuyordu. (Epstein'in sömürü düzeninden kurtulmayı başarmış kadınlardan Virginia Giuffre, Dubin'in eşi Glenn'e yönelik ağır suçlamalar dile getirmişti.)

New York Times'a göre Gates Epstein ile 2011-2013 arasındaki dönemde birçok kez görüştü. Bu görüşmelerde Epstein, JPMorgan'ın ve Gates Vakfı'nın üst düzey isimlerine yeni bir hayır kuruluşu kurma fikrini gündeme getirdi.

New York Times'ın yayımladığı uçuş kayıtlarına göre, 2013 yılında Gates, Epstein'in basında "Lolita Ekspresi" diye anılan özel uçağıyla New Jersey'den Florida'ya uçtu. CNBS de Gates'in Epstein'le New York'ta 2013'te görüşmek üzere planları olduğunu bildirdi.

Gates, Epstein'le tanıştığında halen Microsoft'un yönetim kurulu başkanıydı ve 56 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanıydı.

'HERHANGİ BİR İŞ İLİŞKİMİZ YA DA ARKADAŞLIĞIMIZ YOKTUR'

Eylül 2019'da Epstein'le ilişkisini ortaya döken haberlerin yoğunlaşması üzerine bir açıklama yapan Gates, "Kendisiyle tanıştım. Herhangi bir iş ilişkimiz ya da arkadaşlığımız yoktur" dedi.

Gates açıklamasında, "New Mexico'ya ya da Florida'ya da başka bir yere gitmedim. Epstein'in etrafında 'Her küresel sağlık için para toplamak ve daha fazla hayır yapmak istiyorsan bu adam çok fazla zengin tanıyor' diyen kişiler vardı" diye konuştu.

Gates, "Onunla yaptığım her toplantıda erkekler vardı. Hiçbir partiye ya da onun gibi bir şeye gitmedim. Hakkında bilgi sahibi olduğum hiçbir şeye asla para yatırmadı" ifadelerini kullandı.



Epstein'in sabıka fotoğrafı

EPSTEIN'I TANIYANLAR MELINDA'NIN TEPKİSİNE ŞAŞIRMADI

Teknoloji dünyasında katıldığı etkinlikler nedeniyle Epstein'le aynı ortamlarda bulunmuş bir kaynak, Daily Beast'e Gates'in adı pedofiliyle anılan bir kişiyle brilikte hayır işlerine girme seçeneğini değerlendirmiş olmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, "Bill'e sorarsanız 'Bir ahlaksızlık içinde olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yoktu' diyecek. Ama ben Epstein'in ahlakından ciddi anlamda şüphe duyuyordum. Etrafındaki kişilerin neyi ne kadar bildiği ve bildiklerini nasıl rasyonalize ettikleri değişiklik gösteriyordu" diye konuştu.

Melinda Gates'in Epstein'den hoşlanmamasının kendisini şaşırtmadığını da ifade eden kaynak, "Birçok kişi cinsel suçlarından bağımsız olarak Epstein'den rahatsız olurdu. Çekilmez bir adamdı. Neredeyse kasıtlı olarak görgüsüzlük eder, yemekte kimseyi dinlemezdi. Şüphesi olmayanların bile onunla aynı ortamda bulunmak istememesini anlayabiliyorum" diye konuştu.

BILL GATES'İ TANIMAKLA ÖVÜNÜYORMUŞ

Yine de Epstein sosyal ortamlarda nasıl yükseleceğini çok iyi biliyor, evinin duvarlarında Bill Clinton ve Papa 2'nci Jean Paul'le çektirdiği fotoğrafları sergiliyordu. Her ortamda bu kişilerle bağlantısı olduğuyla övünüyordu. Daily Beast'e konuşan kaynak, "Yemekte masadan kalkarken öylece kalkmazdı. Bir ülke başkanıyla telefonda konuşacağını söyleyip de kalkardı" ifadelerini kullandı.

New York Times'a göre Epstein'in adını geçirerek övündüğü kişilerden biri de Bill Gates'ti. Gates'in gayriresmi danışmanı olduğunu söyleyen Epstein'i Gates'in avukatları yalanladı. New York Times ise Epstein'in Gates'e vergi danışmanlığı yaptığını iddia ettiğini duyurmuştu.

Gates, Epstein'le görüştükten sonra Gates Vakfı çalışanlarına bir e-posta göndererek, "Yaşam biçimi benim için çok farklı ve merak uyandırıcı ancak bana uymazdı" yorumunu paylaştı. Bu e-postayla ilgili sorular üzerine Gates'in sözcüsü ifadedeki kastın "evdeki dekorasyon" ve "Epstein'in haber vermeden Gates'in kapısını çalıp onu birileriyle tanıştırmaya çalışma alışkanlığı" olduğunu söyledi.

2014 SONLARINDA KOPTULAR

Gates ile Epstein'in ilişkisi 2014 sonlarında Gates MIT'nin Medya Laboratuvarı'na 2 milyon dolar bağışladıktan sonra zayıflamaya başladı. Laboratuvarın eski direktörü Joi Ito, New Yorker'ın açığa çıkardığı bir iç yazışmada bağışa Epstein'in aracılık ettiğini iddia etti. New York Times'ın haberinde ise şu satırlar yer aldı: "Konuya yakın bir kişinin aktardığına göre, Epstein 2014 sonunda bir tanıdığında Gates'in kendisiyle konuşmayı bıraktığına dair dert yandı."

Epstein'in Microsoft'la tek bağlantısı Gates de değildi. 2005-2013 yılları arasında Gates Vakfı'nda çalışmış bir beyin cerrahı olan Walker da Epstein'i 1992'den beri tanıyordu. Walker, New York Times'a yaptığı açıklamada, üniversiteden yeni mezun olduğunda Epstein'in kendisine Victoria's Secret bünyesinde bir modellik işi önerdiğini çünkü şirketin patronu Les Wexner'ın danışmanı olduğunu söylediğini anlattı.

Walker bir kez New York seyahati sırasında Epstein'e ait bir apartman dairesinde kaldı ve 1998'de Epstein'in bilim danışmanı oldu. Birkaç yıl sonra o zamanlar Microsoft'ta yönetici olan Steven Sinofsky'le birlikte Seattle'a taşındı ve Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda çalışmaya başladı. Burada Nikolic'le tanıştı ve onu Epstein'le tanıştırdı.

When Jeffrey Epstein needed a backup person to handle his estate, he chose Boris Nikolic, an ex-science adviser to Bill Gates https://t.co/ke2X08uwrL — Bloomberg (@business) August 20, 2019

VASİYETİ NIKOLIC'İ ŞOKE ETTİ

Nikolic ise Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, Epstein'in vasiyetinde "halef yürütücü" olarak yer almanın kendisini şoke ettiğini ve bu konumda bulunmayı derhal reddettiğini söyledi. Nikolic, Ağustos 2019'da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu meselelerden bana danışılmadı ve bu görevleri yerine getirmeye hiçbir şekilde niyetim yok" ifadelerini kullandı.

Nikolic Harvard Tıp Fakültesi mezunu ve bu okuldaki öğretim görevlilerinden en az birinin Epstein aracılığıyla fon aldığı biliniyor. Bloomberg'e göre, Nikolic fon sağladığı genom değiştirme şirketi 2014'te halka açılmadan önce, "Epstein'in özel bankacılarla olan görüşmelerdeki finans tavsiyelerini heyecanla kabul ediyordu".

Bununla birlikte Nikolic ile Epstein'in ilişkisine dair çok az şey biliniyor. Ancak Nikolic finansal bağları olmadığının ısrarla altını çiziyor.

BİR DİĞER BAĞLANTI DA LINDA STONE

Diğer yandan Microsoft'un eski başkan yardımcılarından Linda Stone, Epstein'le çok daha eskiye dayanan bir ilişkiye sahip. Hatta MIT olayında Epstein'e kefil olduğu da biliniyor. MIT'nin 2020 yılında hazırladığı Epstein'in bağışıyla ilgili raporda, "Ito'yu Epstein'le Şubat 2013'te California'da düzenlenen TED Konferansı'nda Medya Laboratuvarı Danışma Kurulu'nun eski üyelerinden Linda Stone tanıştırdı" ifadeleri yer aldı.

Rapora göre Ito üç MIT çalışanına gönderdiği e-postada, "Lekeli bir geçmişi var ama Linda beni harika bir insan olduğuna ikna etti" dedi. Ancak Haziran 2013'te bir laboratuvar asistanı Epstein'in geçmişiyle ilgili bazı soruları gündeme getirdiğinde, Ito, Epstein'in bağışının yaratacağı olası tepkileri yönetmek için Stone'dan yardım istedi.

MIT raporunda alıntılanan e-postada Stone, Ito'ya, Epstein'in Harvard'a ve diğer bilim insanlarına büyük miktarlarda paralar verdiğini hatırlatılarak, bu listenin gösterilmesini tavsiye etti. 1993-2002 yılları arasında Microsoft'ta çalışan Stone, e-postada "Yıllarca Harvard'a, bilim insanlarına verdiği paralara odaklan" dedikten sonra Epstein'in "bilimi, teknolojiyi ve ilginç insanları" fonladığını vurguladı.



Virginia Roberts Giuffre

STONE EPSTEIN'İN MASUMİYETİNE İNANIYORDU

Raporda Stone'un Epstein'in "haksız yere hüküm giydiği" savunmasına açıkça güvendiği de yer aldı. Tamamen masum olduğunu söyleyen Epstein, buna kanıt olarak da yalan detektörü testinden geçmesini ve çok hafif bir ceza almasını gösterdi.

Epstein'in telefon rehberinde Stone'un birden fazla telefonu yer alıyordu. Hatta Daily Beast'e konuşan kaynaklara göre bir zamanlar Epstein'in yakın çevresinde bulunan model Kelly Bovino, Stone'un acil durumda aranacak kişisiydi. (Yukarıda adı geçen Giuffre, Bovino'yu da Epstein'in fuhuş ağına yardımcı olmakla suçladı.)

Daily Beast'e konuşan teknoloji sektöründeki kaynak, Stone'un insanlarla kurduğu bağlantılar sayesinde büyüdüğünü belirtti ancak, "Onun Epstein'den çok daha zengin bir sürü arkadaşı vardı. Linda'nın bu işten bir şey kazandığını düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

MICROSOFT CTO'SUNUN DA ARKADAŞIYMIŞ

Epstein'in telefon rehberindeki bir diğer isim de Microsoft'un eski CTO'su Nathan Myhrvold'du. Temmuz 2019'da bu konuda bir haber yayımlayan Vanity Fair dergisi, iki adamın arkadaş olduklarını ve iddialara göre Epstein'in yanında Rus modeller olduğu tahmin edilen genç kadınlarına Myhrvold'un yatırım firması Intellectual Ventures'ı ziyaret ettiğini yazdı.

Vanity Fair daha 2003 yılında Myhrvold'un Epstein'in Manhattan'daki evinde akşam yemeklerine katılan iş adamlarından biri olduğunu da duyurmuştu. 2019'daki haberde Myhrvold'un Epstein'in Florida ve New York'taki evlerini ziyaret ettiğini açık açık anlattığını söyleyen bir kaynağın görüşlerine yer verildi.

Uçuş kayıtları da Myhrvold'un Aralık 1996 ve Ocak 1997'de Epstein'in uçağıyla seyahat ettiğini gösteriyor. Uçaktaki diğer yolcular ise Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesötlerinden Alan Dershowitz ile "GM" kısaltmalı bir kişi. GM'nin Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell olduğu tahmin ediliyor.

'NATHAN, EPSTEIN'LE HİÇ İŞ YAPMAMIŞTIR'

Giuffre, Nisan 2019'da Dershowitz'e bir hakaret davası açtığında, şikayet metninde ünlü avukatın suçu Myhrvold'a atmaya çalıştığı iddiası da yer alıyordu. Giuffre'nin evlenmeden önceki soyadı Roberts ile anıldığı belgede şu ifadeler yer alıyordu:

"Mayıs 2015'te Dershowitz Roberts ile gizli bir anlaşma görüşmesi yapmayı talep etti. Bu görüşmelerde Dershowitz, Roberts'ın avukatını kendisini Epstein'e yollayan kişinin Dershowitz değil Nathan Myhrvold olduğu konusunda ikna etmeye çalıştı."

Belgede Giuffre'nin beraber olduğu kişinin Myhrvold değil Dershowitz olduğundan emin olduğu detayı bulunuyordu.

Myhrvold'un sözcüsü Vanity Fair'e yaptığı açıklamada, "Nathan'ın Epstein'in işlemekle itham edildiği çeşitli suçlar hakkında hiçbir bilgisi ya da bu suçlara dahli yoktur" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Nathan, hiçbir zaman Epstein'in para idaresi işinin müşterisi olmamış, onunla hiçbir şekilde iş yapmamıştır."

Ancak Myhrvold, 90'lı yıllarda teknoloji gazetecisi ve konferans yöneticisi Esther Dyson'la birlikte Rusya'ya yaptığı bir seyahatte Epstein'le birlikte zaman geçirdi.



Nathan Myhrvold

RUSYA SEYAHATİNDE BERABERLERDİ

Daily Beast'in ulaştığı Dyson, seyahat planlarının Sarov'da çakıştığı 2-3 günlük süre boyunca Epstein ve Myhrvold'la hep birlikte zaman geçirdiklerini doğruladı. Hatta Epstein'le olan görüşmeyi öncesinde Myhrvold'un organize ettiğini de söyledi.

Dyson'ın sosyal medyada paylaştığı kendisinin ve Epstein'in olduğu bir fotoğrafın tarihi 1998 olarak görülüyor. Yine Dyson'ın paylaştığı Myhrvold'lu bir başka fotoğrafın altında ise, "Nisan 98, Moskova, Microsoft Rusya... Bu yolculuk Nathan'ın ve aralarında bir bodyguard da bulunan çeşitli insanların Sovyetlerden sonraki dönemde bilimin durumunu izledikleri üç haftalık bir yolculuğun başıydı" ifadeleri yer alıyor.

Dyson yıllar sonra Epstein'i Edge yemeklerinde ve diğer etkinliklerde gördüğünü ama pek etkileşime girmediklerini de belirtti. Dyson, "Tabir-i caizse onun kalemi değildim. O zenginlerden ve bilim insanlarından hoşlanıyordu ve Edge yemeklerinde bunlardan çok vardı" diye konuştu.

