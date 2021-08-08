Gözünüzden kaçmış olabilir | Artık afetleri öngörmek daha mı zor? İki şehir artık resmen yaşanamayacak halde! İki zıt sonucu var... Orman yangınlarında duman tehdidi! (1- 8 Ağustos 2021)

Dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! 'Asıl önemli nokta yangının çıkması değil...

'Hava sıcaklığı ortalamalarındaki her bir derece yükseliş orman yangınlarında korkutucu bir artışa neden oluyor. Önümüzdeki günlerde beklenen rekor sıcaklıklar, 3 gündür içimizi yakan orman yangınları için ne anlama geliyor? Bizi nasıl günler bekliyor? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi

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Nereye gidiyor, neye yol açıyor? İki zıt sonucu var... Orman yangınlarında duman tehdidi!

Hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan orman yangınları sadece bulundukları coğrafyaları değil, binlerce kilometre uzakta yaşayan insan ve hayvanları bile tehdit ediyor. Özellikle duman taşınımı önemli bir problem. Konuyu uzmanlarımızla birlikte enine boyuna masaya yatırdık. İşte tüm bilmeniz gerekenler...

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"Atom bombası gibi görünüyordu..." ABD'de itfaiyeci kendi evini kurtaramadı

Türkiye'de içimizi yakan orman yangınları, kavurucu sıcakların etkisiyle dünyada da etkisini gösteriyor. ABD'nin batı eyaletleri de günlerdir birbiri ardına patlak veren yangınlarla mücadele etmeye çalışıyor. Orada da yangın birçok kişinin tüm varlığının dakikalar içinde küle dönmesine neden oldu. Oregon'dan California'ya anlatılanlar, "Yangının şakası yok" sözünün evrenselliğini kanıtlıyor...

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Artık afetleri öngörmek daha mı zor? | 3 SORU 3 YANIT

Son yıllarda tüm dünyada oldukça ekstrem hava olayları meydana geliyor. Bazı uzmanlar söz konusu sıra dışı hava olaylarının artmasının, öngörülebilirliği azalttığından da endişe duyuyor. İklim kriziyle mücadelede ortaya çıkarılan modellemeler gerçekte yaşanılanların gerisinde mi kalıyor? Doç. Dr. İsmail Dabanlı hurriyet.com.tr'ye anlattı

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İnsan vücudu bu sıcağa dayanamaz… İki şehir artık resmen yaşanamayacak halde!

Bilim insanları yıllardır iklim krizine dikkat çekiyor. Bunun sonucu ise kıyamet gibi görünen bir gelecek. Son yıllarda ise uzmanların dikkat çektiği konular öngörüden çıkıp gerçek olmaya başladı. Öyle ki bilim insanlarına göre Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan iki şehir insanın yaşayamayacağı sınıra ulaşmış durumda... Peki hangi ülkeler ayakta kalacak? Türkiye iklim krizinden nasıl etkilenecek?

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Ve yağmur bekleniyor… Yangınlar üzerinde nasıl bir etkisi olur? | 3 UZMAN 3 SORU...

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken yangınların sürdüğü Antalya ve çevresinde yerel yağışların beklendiği ve hava sıcaklıklarının düşeceği açıklandı. Peki beklenen yağış yangınlar için bir mucize olabilir mi?

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