Gözler milletvekili kesin seçim sonuçlarında

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Yüksek Seçim Kurulu, olağanüstü itiraz süreçleri tamamlanınca 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını ilan edecek. 28’inci dönem parlamentosu, YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinden sonraki 3’üncü gün saat 14.00’te yemin için toplanacak.YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’taki milletvekili genel seçimlerinin ilan edilmesine yönelik sürecin artık sona geldiğini belirterek, “Kesin sonuçlar için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün (pazartesi) görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün (pazartesi) ya da yarın diyelim” dedi.

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZLAR GÖRÜŞÜLDÜ

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Sandık kurullarının kararları ile tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe, il ve YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Milletvekili seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazlarla birlikte dört aşamalı bir itiraz süreci yürütülüyor. 14 Mayıs milletvekili seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurulları 16 Mayıs tarihine kadar itirazları topladı. Ardından da itirazları 19 Mayıs tarihine kadar il seçim kurulları toplayarak, görüşüp karara bağladı. Daha sonra YSK il seçim kurulları kararlarına karşı itirazları 24 Mayıs saat 17.00’ye kadar kabul etti.

İtiraz sürecinin dördüncü aşamasında da YSK var. Önceki seçimlerde olduğu gibi ve 298 Sayılı Yasa’nın 130’uncu maddesinde belirtilen süreler uyarınca, 14 Mayıs milletvekili seçimleri içinde olağanüstü itiraz süreci de yürütülüyor. Bu süre, 21 Mayıs Pazar günü başladı ve 7 günlük bir süreç bulunuyor. 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar olağanüstü itirazlar YSK’ya yapıldı. Sürecin sona ermesiyle birlikte YSK, yapılan tüm itirazları karara bağlamak için dün toplandı.

İSTANBUL SEÇİMİNİ İPTAL ETTİREN MADDE

- Siyasi partilere tanınan olağanüstü itiraz hakkı, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun 130. maddesinde düzenleniyor. Bu madde, “Birleştirme tutanaklarının düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle itiraz edilebileceğini” hükme bağlıyor. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Millet İttifak’ının adayı Ekrem İmamoğlu 13 bin 729 oy farkıyla kazanmıştı. AK Parti ve MHP, “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ya olağanüstü itirazda bulunmuştu. YSK, 6 Mayıs 2019’da AK Parti’nin itirazını sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu gerekçesiyle kabul etmişti. YSK, 4’e karşı 7 oyla seçimi iptal ederek, 23 Haziran 2019 Pazar günü yenileme seçimi yapılmasına karar vermişti. İmamoğlu, yenileme seçimini açık farkla kazanmıştı.