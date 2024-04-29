Gözler bu randevuda

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AK Parti ve CHP liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getiren süreç, Özel’in Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı. İlk sözü de iki lider arasındaki bu telefon görüşmesinde kesilen sürpriz randevu, Meclis’teki 23 Nisan Resepsiyonu'nda, Erdoğan’ın Özel’e daveti üzerine gerçekleşen çay sohbetinde netleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki buluşmada iki lider, bu hafta kapsamlı bir görüşme için randevulaştı.

YENİ ANAYASA TEKLİFİ

Kulislere göre Erdoğan’ın ağırlıklı gündeminde yeni anayasa başlığı öne çıkacak. Erdoğan, son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek “Buna ayak uydurmak için de Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım” demişti.

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ÖZEL İLE İLK TEMAS

Yeni anayasa konusunda partilerle ilk teması ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sağlayacak. Liderlerle görüşme turuna çıkacak Kurtulmuş’un Özel’i salı günü Meclis’teki çalışma ofisinde ziyaret edeceği bildirildi. Bu ziyaret, henüz tarihi kesinleşmeyen ancak perşembe ya da cuma günü Beştepe’de gerçekleşebileceği belirtilen Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CHP kanadına yönelik bir nabız yoklaması yorumlarına da yol açıyor.

DOSYADA NELER VAR

CHP Lideri'nin ise anayasa dışında borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılması, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen kritik projeleri, hayat pahalılığı ve emekli aylıkları, öğretmenler başta olmak üzere atama bekleyen çeşitli meslek adayları, kamuya girişte mülakatın kaldırılması, Gezi tutukluları başta olmak üzere yargıda yaşanan sıkıntıları da içeren geniş bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.

KAPIYI KAPATMADI

Özel, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Yeni anayasa bizim değil Erdoğan’ın gündemi; ama elbette Özel dinleyecek ve buna göre tutumumuzu netleştiririz” diyerek yeni anayasa konusunda kapıyı kapatmazken, “Öncelikle mevcut anayasaya uyulmasını bekleriz” sözleriyle de mesaj verdi. Özel’in bu mesajı parti çevrelerinde, karşı taraftan yargı başta olmak üzere çeşitli alanlarda sıkıntılara yol açan anayasa uygulamaları konusunda “iyi niyet adımları” beklentisi olarak ifade edildi. Görüşmede dış politikanın da gündem başlıkları arasında yer alacağı belirtildi.

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MÜZAKERE TARTIŞMASI

Özgür Özel, bu ziyarete ilişkin “müzakere” ifadesi nedeniyle parti içi muhalefetin şimşeklerini çekti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sarayla müzakere değil mücadele edilir” tepkisine Özel, “Siyasette münakaşa ile müzakere birlikte yürür” diye yanıt verdi.

Özel’in hafta başında Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi de bekleniyor.

KAYBEDE KAYBEDE KAZANMAYI ÖĞRENDİK

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün memleketi Manisa’da 484’üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne katıldı. Ardından da Halk TV’de Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen “Görkemli Hatıralar” programına konuk olan Özel, özetle şunları söyledi: “Eğer kaybetmeyi hazmedemiyorsan kazanmayı öğrenemiyorsun. Rakibi tebrik etmek, rakibe saygı durmak erdemdir. Rakibini tanımayan rakibini yenemez. O yüzden biz centilmenlikten, iyi niyetten asla ve asla taviz vermeden yenile yenile kazanmayı öğrendik. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik.”