Gözle tacize uzaklaştırma

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FIRAT Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan N.A. isimli kız öğrenci, aynı bölümde okuyan D.U.A. isimli erkek öğrencinin kendisine sözlü tacizde bulunduğu ve rahatsızlık verdiği gerekçesiyle okula şikâyet dilekçesi verdi. Dekanlık söz konusu şikâyetle ilgili olarak soruşturmacı tayin etti.

Disiplin kuruluna sunulan soruşturma fezlekesinde, öğrenci D.U.A.’nın kız öğrenci N.A.’yı kaldığı öğrenci yurduna kadar takip ettiği, sınıfta, fakülte içerisinde ve öğrenci kantininde sürekli olarak “Çok güzelsin, çok güzel olmuşsun” şeklinde sözlü tacizde bulunduğu iddia edilerek, “Vücudunun çeşitli bölgelerine bakarak rahatsızlık verdiği eylemleri işlediği kanaati hasıl olduğu” belirtildi.

İDDİALARI REDDETTİ

D.U.A. isimli öğrenci ise savunmasında N.A. adlı öğrenciyi takip etmesinin söz konusu olmadığını, kendi evinin durağı ile kız yurdunun durağının aynı olduğunu belirterek, suçlamayı reddettiğini belirtti. D.U.A. aleyhine tanıklık yapan iki erkek öğrencinin ise yalancı tanıklık yaptığını da savundu. Disiplin kurulu, söz konusu suçlamayla ilgili olarak D.U.A.’ya oyçokluğuyla, bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verdi. Kararda, “Cezanın 2023-2024 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına, ceza süresinin devamsızlıktan sayılmasına ve durumun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmek üzere rektörlük makamına arzına oyçokluğuyla karar verildi” denildi.

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Karara Doç. Dr. Osman Vedüd Eşidir, muhalif kaldı.