Gözde’nin ‘jackpot’ zaferi

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Lefkoşa’da mahkemeyi kazandıktan sonra avukatı Doğu Abidin ile açıklama yapan Gaziantepli inşaat mühendisi Gözde Şafak Sezer, karardan dolayı KKTC adaletine teşekkür etti. 28 Nisan 2016’da Gaziantep’ten tatil için KKTC’ye geldiğini ve 30 Nisan gece yarısında Nuh’un Gemisi otelinin casinosunda 4 milyon 500 bin 51 lira büyük ikramiyeyi kazandığını anlatan Sezer, verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

FAİZİYLE 9 MİLYON...

“6 yıllık uzun bir süreç yaşadık. KKTC yargısına güvenerek yola çıktım. İkramiyenin ödenmeyeceği söylendiği zaman çok üzülmüştüm. ‘Hukuki sürece başvuracağım’ dediğim zaman da sonuç alamayacağım söylendi. Ancak vazgeçmedim ve sonunda kazandım.” Mahkeme 4.5 milyon TL’lik ödülün faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine hükmetti. Bu durumda Sezer’in 9 milyon TL’ye yakın bir para alacağı tahmin ediliyor.

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İSPANYA’DAN BİLİRKİŞİ

Mahkeme süreciyle ilgili bilgi veren avukat Doğu Abidin, makineyi imal eden İspanya’daki firmadan bilirkişi ekibinin gelerek özel bir rapor hazırladığını söyledi. Müvekkilinin makinede ödül kazandığı zaman fotoğrafını çektiğini ifade eden Abidin, “Teknik hata var diyerek 4.5 milyon lira yerine 4 bin 500 lira verdiler. Bu para düşüldükten sonra faizleriyle birlikte ikramiyesini alacak. Tabii ki otelin karara itiraz ederek 42 gün içinde istinafa gitme hakkı var. Ama bu para ödenmezse, KKTC Bakanlar Kurulu’nun otelin casino izninin iptal edilmesine yönelik girişimimiz de var” diye konuştu.

YILBAŞI HEDİYESİ OLDU

‘Kazanamazsın’ diyenlere kulak asmayıp hukuk mücadelesi başlatan iş kadını Gözde Şafak Sezer, “Karar benim için yılbaşı hediyesi oldu” diyor.