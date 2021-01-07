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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gözaltı sayısı 36’ya yükseldi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Gözaltı sayısı 36’ya yükseldi
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda polise mukavemet edenlere yönelik operasyonlar dün de sürdü. Polis ekipleri 33 adrese operasyon yapıp 14 kişiyi gözaltına aldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 36’ya yükselmiş oldu.

1’İ BOĞAZİÇİLİ

Gözaltına alınanların 23’ünün İstanbul Üniversitesi, 1’inin Boğaziçi Üniversitesi, 3’ünün Mimar Sinan Üniversitesi, 2’sinin Anadolu Üniversitesi, 1’inin Marmara Üniversitesi, 1’inin Ege Üniversitesi, 1’inin Atatürk Üniversitesi, 1’inin Okan Üniversitesi, 3’ünün açık lise öğrencisi oldukları belirlendi. Gözaltındaki İstanbul Üniversiteli 4 öğrencinin DHKP-C terör örgütü propagandası yapmaktan, 1’inin ise terör örgütü üyesi olmaktan kaydı olduğu belirtildi.

DUVARDAN GİRDİLER

Operasyon düzenlenen adreslerden birinde kapıyı açan olmayınca, polisler kapının yanındaki duvarı kırarak içeri girdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tartışma yarattı. Öğrencinin avukatı Metin Sezgin, “Kendisi arkadaşlarıyla kiraladığı öğrenci evinde kalıyor. Operasyon sırasında ailesi evde değilmiş. Polisler kapıyı açan olmayınca duvarı kırmış” dedi.

Polis bir eve duvarı delerek girince görüntüler tepkiye yol açtı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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