'Gövde gösterileri yapılacaksa çok daha büyüğünü yaparız'

MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞME OLUR MU?

“(YUNANİSTAN’LA DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ) Birçok devlet başkanı veya başbakan bu konuda yaptığımız görüşmelerde, aracı konumuna girdiler. İşte başta Şansölye Merkel dönem başkanı olarak. Gerek komisyon başkanı olarak Michel. Kendisiyle görüşmelerim oldu. İspanya Başbakanı Sayın Sanchez, gerek İtalya başbakanı Sayın Conte, hepsi ile görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Ve bu görüşmelerde tabii deniz yetki alanlarından öte, başka bir yaklaşım var. O da nedir? ‘İşte Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le bir görüşme süreci olabilir mi?’ Biz de kendilerine diyoruz ki, bizim Miçotakis ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz? Hangi çerçevede görüşeceğiz? Asıl olan budur. Eğer Miçotakis, Meis’te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa, bir anlamı yok.

ORUÇ REİS GÖREVE DÖNECEK

Öbür tarafta Oruç Reis’in şu anda geldiği konumu biliyorsunuz. Biz Oruç Reis’i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Diplomasiye bir fırsat tanıyalım. Diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım. Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı olumlu istikamette karşılasın. Ve buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık. Oruç Reis’in şu anda tamir bakım için çekilmesi, artık sismik araştırmalarımızın durması anlamına gelmiyor. Tamir bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir. Ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Kendilerine şunu da söyledik. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. Görüşürüz. İster üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister videokonferansla yaparız ama görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma, kaçamak yapma, böyle bir şey yok. Ama kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanı adaya gelip bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız.” Cuma namazını İstanbul Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı, vatandaşlarla selamlaştı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

TEKRAR İŞİ SIKMAK DURUMUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede de daha sıkı önlemler geleceğinin işaretini verdi: “Bu süreç başladığında sürekli uyarılarımız oldu. Fakat ne yazık ki, uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Fakat biz biraz gevşetince, bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayıları yükseldi. Ölüm sayılarının artışı bizler için çok büyük önem arz ediyor. Vaka sayılarında 1700, 1800’lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız.

KEYFİ DEĞİL

Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini arttırmak durumunda. Gerek toplu taşıma araçlarında, gerek düğün, nikâh, buralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın da yapmış olduğu açıklamayla buralardaki uyarılarımız daha sıkı. Bunu yapmak konumundayız. Çünkü bunları biz keyfi yapmıyoruz. Halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Temennim odur ki, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere bunu süratle tekrar olumlu istikamette geri döndürelim.

AŞIDA İŞARETLER

Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu çalışmalar devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.”

LİBYA’DA SARRAC’IN DURUMU

Erdoğan Libya’daki gelişmeleri ve meşru hükümetin başındaki Sarrac’ın görevi bırakacağı yolundaki açıklamasını şöyle değerlendirdi: “Geçen hafta Sayın Sarrac ile görüşmeler yaptım. Ardından böyle bir haber aldık. Bizler için tabii üzüntü verici olmuştur. Libya gibi bir yerde Trablus’ta bir ara çok çok olumsuz gelişmeler oldu. Bizim oraya olan müdahalemizle, orada Sayın Sarrac ve ekibi adeta işgalden kurtulma durumuna geldiler. Eninde sonunda darbeci Hafter bu işte kaybedecek. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya milli mutabakat hükümetiyle bazı görüşmeleri olabilir. Ve bu görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah dönüştürürüz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Mısır arasındaki istihbarat örgütlerinin görüşmeleriyle ilgili bir soruya da “İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir” yanıtını verdi.

GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal Mücadelesi’ndeki önderliğinden dolayı ‘Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunuyorum.”