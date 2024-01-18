Rezidanstaki sır ölümde görüntüler ortaya çıktı! Şarkıcı Esra Akman, 11. kattan düşen kardeşinin başında sinir krizi geçirmiş

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Olay, 16 Ocak saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 20 katlı rezidansta ailesiyle yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre; 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Binanın dışında kurulu iskeleye de çarpıp, beton zemine düşen Akman, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özlem Akman, kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Akman, ablası şarkıcı Esra Akman (33), Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. (45) ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K. ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

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KENDİSİNİ ODAYA KAPATMIŞ, KİMSEYLE KONUŞMAMIŞ

Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi.

Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi. Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

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KALABALIĞIN MÜDAHALESİ KAMERADA

Özlem Akman, dün Özlüce Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olaydan sonra yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir site sakininin cep telefonu ile çektiği görüntülerde; Özlem Akman'ın sitenin bahçesinde hareketsiz halde yattığı, etrafındaki kalabalığın kendisine müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

KALP MASAJI YAPTILAR

"Canım kardeşim benim, canım. Uzak dur, görüşemedim onunla görüşemedim" diyerek sinir krizi geçiren ablası şarkıcı Esra Akman'ın ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldığı görüntülerde yer aldı. Çevredekilerin, "Ambulans geldi, ambulans geldi. Koşun" demesi üzerine bahçe girişine doğru elinde fenerle koşan Esra Akman'ın sevgilisi Kaan Y.'nin de bir süre sonra tekrar Özlem Akman'ın başına geldiği ve yere çökerek ağladığı görüldü.

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Çevredekilerden biri yerde yatan Özlem Akman'a kalp masajı yaptığı, o anları görüntüleyen site sakininin "Küçük bir şey mi var orada, çocuk mu, küçük mü?" sözleri de görüntülere yansıdı.