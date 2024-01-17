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Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

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#Esra Akman#Özlem Akman#Bursa
Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 17:33

Bursa'da, 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (27), ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Akman'ın olaydan 1 gün önce nişanlısı Eren K. (32) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tatilden döndüğü, gün boyunca kendisini odaya kapatıp kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 20 katlı rezidansta ailesiyle yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Binanın dışında kurulu olan iskeleye de çarpan Akman, beton zemine düştü.

Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Akman, kurtarılamadı.

Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

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Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Akman, ablası şarkıcı Esra Akman (33), Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. (45) ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K. ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

NİŞANLISIYLA TELEFONDA TARTIŞMIŞ

Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce tatilden döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi.

Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi.

Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

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Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Öte yandan Esra Akman'ın sesleri duyarak dışarı çıkan, aynı sitede yaşayan sevgilisi Kaan Y.'nin, yerde yatarken gördüğü Özlem Akman'ı kucaklayarak yerden kaldırdığı belirtildi.

Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Özlem Akman, Özlüce Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Şarkıcı Esra Akmanın kardeşi rezidansın 11. katından düşmüştü... Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

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#Esra Akman#Özlem Akman#Bursa

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