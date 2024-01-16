×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şarkıcı Esra Akman'ı yıkan ölüm! 11. kattan düşen kardeşi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Esra Akman#Bursa#Özlem Akman
Şarkıcı Esra Akmanı yıkan ölüm 11. kattan düşen kardeşi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 14:24

Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşen güzellik uzmanı Özlem Akman (26), hayatını kaybetti. Özlem'in şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 20 katlı rezidansta ailesiyle birlikte yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre 11'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Binanın dışında kurulu olan iskeleye de çarpan Akman, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akman, kurtarılamadı.

Şarkıcı Esra Akmanı yıkan ölüm 11. kattan düşen kardeşi hayatını kaybetti

Özlem Akman

İFADELERİ ALINIYOR

Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan kardeşi şarkıcı Esra Akman ile erkek arkadaşı ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Akman ile erkek arkadaşının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberin Devamı

Şarkıcı Esra Akmanı yıkan ölüm 11. kattan düşen kardeşi hayatını kaybetti

Esra Akman

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esra Akman#Bursa#Özlem Akman

BAKMADAN GEÇME!