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'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti! Haber alamıyor...

#Google Translate#Ahmet Kara#Nel Mawati
Google Translate ile başlayan aşkı hüsranla bitti Haber alamıyor...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara (44), sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Nel Mawati (39) ile Google Translate aracılığıyla iletişim kurup evlenmişti. Kara, 4 ay sonra ise ülkesine dönen Nel Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor. Kaya "Resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Google Translate ile başlayan aşkı hüsranla bittiGoogle Translate ile başlayan aşkı hüsranla bitti
Google Translate ile başlayan aşkı hüsranla bitti

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı. Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi. Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı. Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.

Google Translate ile başlayan aşkı hüsranla bitti Haber alamıyor...

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'NEDEN GİTTİ ANLAMADIM, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'

Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen ancak bir daha dönmeyen Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi:

"Eşimi havalimanına kadar götürdüm. Gittikten sonra bir süre sosyal medya üzerinden konuştuk, beni istemediğini söyledi. Daha sonra beni sosyal medya hesaplardan engellemiş. 2019 yılının Eylül ayından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım. Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum."

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#Google Translate#Ahmet Kara#Nel Mawati