Google Dünya Günü'ne özel doodle tasarladı - 22 Nisan Dünya Günü nedir, anlamı ne?

Çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Günü, Google'ın doodle tasarımında yer aldı. Teknoloji devi Google Dünya Günü'ne özel hazırladığı video ile kullanıcılarının karşısına farklı bir ana sayfa ile çıktı. Google'ın bugüne özel olarak hazırladığı video ve Dünya Günü hakkında merak edilen detaylar...

GOOGLE'DAN DÜNYA GÜNÜNE ÖZEL DOODLE

Her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Günü'nüne özel doodle hazırlayan Google, hazırladığı video ile 22 Nisan Dünya Gününe destek vermiş oldu. Google'ın yayınladığı videoda yeryüzünde varlığı önemli olan arılara dikkat çekildi. İşte, 22 Nisan Dünya Günü'nün 50. yıl dönümüne özel Google tarafından hazırlanan videonun görseli...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.