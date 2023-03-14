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Göle'de 5 büyüklüğündeki depremin kopardığı kaya korkutuyor

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#ERZURUM#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 09:46

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde geçen yıl 5 büyüklüğündeki deprem sonrası kopan büyük kaya parçası, Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ndeki 6 ev ile ahır ve bahçeleri bulunan Pokens mevkisinde yaşayanları korkutuyor. Bölgedeki küçük çaplı depremler sonrası tedirginliği artan mahalleli, tedbir alınmasını istiyor.

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Olur ilçesinin en eski ve en büyük mahallelerinden olan Ormanağzı'nın Pokens mevkisinde yaşayanları, 50 metre yukarıdan kaya korkusu sardı. Olur'a 78 kilometre uzaklıktaki Göle ilçesinde 27 Eylül 2022'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası 6 ev, ahır ve meyve bahçelerinin bulunduğu Pokens'in 50 metre yukarısındaki kaya parçası koptu. Son günlerde başta Erzurum olmak üzere bölgede yaşanan küçük çaplı depremlerin kaya parçasını bulunduğu yerden kopararak yuvarlamasından korkanlar, tedbir alınmasını istiyor.

Gölede 5 büyüklüğündeki depremin kopardığı kaya korkutuyor

Pokens mevkisinde evi ve bahçeleri bulunduğunu söyleyen Ahmet Kurt, kayanın olduğu yerde parçalanmasını istedi. Kurt, "Evimden yaklaşık 50 metre yukarıda deprem sonrası kaya koptu. Kaya parçalarını bölgede etrafındaki taşlar tutuyor. Eğer o taşlar olmasa kaya parçası bizim üzerimize yuvarlanır. Yetkililerden bu kayayı bulunduğu yerde parçalamalarını istiyoruz" dedi.

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Bölge sakinlerinden Özkan Kurt ise "Mevsim ilkbahara girdi. Bu kaya parçası deprem ya da yağmur sebebiyle bulunduğu yerden koparsa bizim evleri yerle bir eder. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce gelip bu kayayı parçalamalarıdır" diye konuştu.

deprem sonrası kayanın, bulunduğu yerden koptuğunu belirten Gülistan Kurt da geceleri uyku uyuyamadıklarını söyledi

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#ERZURUM#Deprem#Afad

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