Gökyüzü meraklıları yıldızlara koştu

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TÜBİTAK’ın astronomi ve gökyüzü meraklılarını buluşturduğu gökyüzü gözlem etkinliklerinin bir yenisi Erzurum’da gerçekleştirildi. Astronomiye meraklı yüzlerce genç, Türkiye’nin en büyük teleskobunun yer aldığı 3 bin 170 metre rakımdaki Doğu Anadolu Gözlem Evi’ni ziyaret etti. Etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı. 71 farklı ilden 600 profesyonel ve amatör astronomi meraklıları, gece boyunca yıldızları ve gezegenleri izledi.

Bakan Varank, Erzurum’un astronomi gözlemleri açısından çok avantajlı bir konuma sahip olduğu belirterek özetle şunları söyledi: “2023 Vizyon Projelerimiz arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi’ni burada kuruyoruz. İkinci olarak Doğu Anadolu Gözlemevi ülkemizi uzay alanında rekabetçi ve yenilikçi teknolojilerde ön plana çıkaracak.





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Optik tasarımından kontrol yazılımına kadar yerli imkanlarla üretilen ve geliştirilen DAG Teleskobu, muadilleri arasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde, uzaydan gözlem yapan HUBBLE teleskobundan daha kaliteli görüntüleri Erzurum’dan alabileceğiz. Bunun yanında DAG Avrupa’nın en büyük ‘ayna ve optik kaplama sistemine’ sahip olacak. Yerli imkanlarla geliştirilen, adaptif optik, adı verilen sistem sayesinde adeta atmosfer yokmuş gibi uzayı gözlemleyebileceğiz.

‘İMECE OCAKTA UZAYDA’

İlk yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE’yi ocak ayında yörüngesine fırlatacağız. Ayrıca, Ay’a göndereceğimiz insansız uzay aracında kullanmayı planladığımız hibrit teknolojili roket sisteminin testlerini başarıyla tamamladık.” Etkinlik 3 gün boyunca devam edecek.

BİR SONRAKİ ANTALYA’DA

Diyarbakır’daki Zerzevan Kalesi’nde başlayan ve Van’da göl kıyısında devam eden gökyüzü gözlem etkinlikleri, 18-21 Ağustos’ta Antalya’da yapılacak.

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GENÇLERİMİZ BİLİMİN PEŞİNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ise açılışa canlı bağlantıyla katıldı. Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz, bilimin, sporun peşinden koştuğu sürece tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.