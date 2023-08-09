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‘Gök’sel şölen yaşanacak! Yıldızlar saniyede 59 kilometre hızla kayacak

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#Yıldız Kayması#Perseid Meteor Yağmuru#TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
‘Gök’sel şölen yaşanacak Yıldızlar saniyede 59 kilometre hızla kayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

Gökyüzünde görsel şölen sunacak olan ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru sürüyor. Perseid'in en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan göktaşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor. Göktaşı yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) yağmuru.

AY IŞIĞI OLMAYACAK

Yıllıkta şöyle denildi: "Bu tarihte Ay'ın Türkiye saati ile yaklaşık 03.00'te doğması ve sadece yüzde 10'luk bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir yağmur izleme olasılığını artırıyor. Perseidler, parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan ve ateş topları olarak da adlandırılan daha büyük ışık izleri de oluşturabiliyor. Yer atmosferine giriş hızları saniyede yaklaşık 59 kilometre civarında olacak. Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te gök kubbeye odaklanmak yeterli olacaktır."

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#Yıldız Kayması#Perseid Meteor Yağmuru#TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

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