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Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında Turgay Kocakaya tutuklandı

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#Gökhan Zan#Tehdit#Soruşturma
Gökhan Zana tehdit ve şantaj soruşturmasında Turgay Kocakaya tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 13:18

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı olup, ardından desteğini çektiği Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturması kapsamında gözaltına alınan Turgay Kocakaya, tutuklandı.

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Gökhan Zan, geçen hafta tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti. Zan'ın avukatı Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan'ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını belirterek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

SUÇ ORTAĞI İDDİASIYLA KUZENİ ARANIYOR

Suç duyurusu sonrası İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gökhan Zan adına AK Parti'lilerle pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirip, bu görüşmeyi kaydettiği iddia edilen Turgay Kocakaya, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakaya, tutuklandı. Kocakaya'nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni N.K.'nin da polis tarafından arandığı belirtildi.

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#Gökhan Zan#Tehdit#Soruşturma

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