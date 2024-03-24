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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.. Son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Kadir İnanır#Levent İnanır#Levent İnanır
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 11:33

Sanatçı Kadir İnanır, bu sabah Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Jülide Kural'ın çağırdığı ambulans ile hemen hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının tedavisi devam ediyor. İnanır, 2021 yılında beyin damarında pıhtı atması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi görmüştü.

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Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ünlü sanatçı hemen tedavi altına alındı.

BEYİN DAMARLARINA  PIHTI ATMIŞ
Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni Levent İnanır " Beyin damarlarında pıhtı atması olmuş. Doktorlar müdahale ediyor" dedi.

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.. Son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 2021 yılında beyin damarında pıhtı atması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi görmüştü.

DOSTLARINDAN DESTEK

Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen sanatçı dostları paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldular.

FİLİZ AKIN

Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda
bilicinin açıldığı ve iyileşme sürecine girdiğini duyarız…

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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.. Son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Şifa dilerim Kadir Bey…. Bir an önce sağlığınıza kavuşunuz …

Gözden KaçmasınKadir İnanırdan haber var Arkadaşları fotoğrafını paylaştı...Kadir İnanır'dan haber var! Arkadaşları fotoğrafını paylaştı...Haberi görüntüle

 

 

 

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