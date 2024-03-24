Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.. Son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

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Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ünlü sanatçı hemen tedavi altına alındı.
BEYİN DAMARLARINA PIHTI ATMIŞ
Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni Levent İnanır " Beyin damarlarında pıhtı atması olmuş. Doktorlar müdahale ediyor" dedi.
DOSTLARINDAN DESTEK
Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen sanatçı dostları paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldular.
FİLİZ AKIN
Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda
bilicinin açıldığı ve iyileşme sürecine girdiğini duyarız…
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Şifa dilerim Kadir Bey…. Bir an önce sağlığınıza kavuşunuz …