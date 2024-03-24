Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.. Son durumunu yeğeni Levent İnanır anlattı

Haberin Devamı

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ünlü sanatçı hemen tedavi altına alındı.



BEYİN DAMARLARINA PIHTI ATMIŞ

Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni Levent İnanır " Beyin damarlarında pıhtı atması olmuş. Doktorlar müdahale ediyor" dedi.



DOSTLARINDAN DESTEK

Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen sanatçı dostları paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek oldular.

FİLİZ AKIN

Umarım ve dilerim ki en kısa zamanda

bilicinin açıldığı ve iyileşme sürecine girdiğini duyarız…

Haberin Devamı

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Şifa dilerim Kadir Bey…. Bir an önce sağlığınıza kavuşunuz …