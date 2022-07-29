Gökçeada Devlet Hastanesi hizmete açıldı

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Turan, burada yaptığı konuşmada, 21 milyon lira ihale bedeliyle tamamlanan hastanenin 30 yatağa sahip olduğunu söyledi. Gökçeada Devlet Hastanesi'nin kapalı alanının 6 bin 200 metrekare olduğunu dile belirten Turan, "Bugün 30 yataklı çok kıymetli bir esere kavuştuk. Eski hastanemizin teknik şartları oldukça kötüydü ve 15 yataklıydı. Şuan 2 katı ve 30 yatak hastanemiz oldu. Yoğun bakım adamızın en büyük sorunuydu. Yani olağan üstü bir kriz halinde kaza halinde, yoğun bakım olmadığı için her hastamızın ana kıtaya gitmeye çalışması bir zaman kaybıydı.

Hastamız için ise bir riskti. Şuan bu hastanemizde ilk kez olmak üzere 4 tane yoğun bakım ünitemiz var. Bu çok kıymetli bir adım. Kaldı ki ihtiyaca göre dördünün de arttırılması imkânı var. 19 adet lojmanımızı sağlık çalışanlarımız için hazırlayarak hastanemizin daha da kıymetli olmasını sağladık. İç hastalıkları, genel cerrahi, aile hekimliği, çocuk doktoru, kadın doğum doktoru, anestezi gibi 7 uzmanımızın, 5 pratisyenimizin olduğu çok kıymetli bir hastanemiz oldu. 2 diş polikliniğimiz, 1 ameliyathanemiz, 1 laboratuvarımız, 5 diyaliz ünitemiz, 4 yoğun bakım ünitemiz olmak üzere çok kıymetli bir hastanemiz oldu. Çanakkale'de yıl 2002 adamız dâhil kentteki tüm ilçelerimizde toplam 3 ambulansımız vardı. İl müdürümüze sordum, tüm Çanakkale'de kayıtlara baktık 3 ambulans. Şuanda Çanakkale'de toplam 57 ambulans var. Havası ayrı, karası ayrı, denizi ayrı, paletli kar ambulansı ayrı" dedi.

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Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi. Turan, buradaki törenin ardından ilçedeki kamu yatırımlarını inceledi, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret edip partililerle bir araya geldi.