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Göçmenlere insanlık dışı muamele! Bulgaristan polisi köpekler ile saldırdı

#Kırklareli#Kaçak Göçmen#Bulgaristan
Göçmenlere insanlık dışı muamele Bulgaristan polisi köpekler ile saldırdı

Kırklareli'de dövülmüş olarak bulunan 4 kaçak göçmen, Bulgaristan polisinin köpekli saldırısına uğradığını anlattı. Türkiye'ye geri itilen göçmenler, para ve değerli eşyalarının da alındığını söyledi.

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Bulgaristan'a sınır Dereköy kesiminde gece yarısı dövülmüş göçmenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile Hudut Karakolu'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. 3'ü Filistin, 1'i Fas uyruklu kaçak göçmenler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Göçmenlerden birinin kolunda kırık tespit edildi.

Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini, burada polise yakalandıklarını belirten kaçak göçmenler, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra dövüldüklerini ve polisin köpekleri kendilerine saldırttığını söyledi. Kolu kırılan kaçak göçmenin hastanedeki tedavisi sürerken, diğer 3 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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#Kırklareli#Kaçak Göçmen#Bulgaristan

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