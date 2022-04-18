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Sınırda 187 kaçak göçmen yakalandı: Üstleri çıplak, ayakkabısız... Bulgar polisi dövdü iddiası!

#Kırklareli#Bulgaristan#Kaçak Göçmen
Sınırda 187 kaçak göçmen yakalandı: Üstleri çıplak, ayakkabısız... Bulgar polisi dövdü iddiası

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırında bazılarının üstleri çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri Bulgaristan polisi tarafından darp edildiklerini, üzerlerindeki değerli eşyaların alındıktan sonra Türkiye’ye itildiklerini iddia ettiler.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda bulunan Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan arasında kalan bölgedeki devriye sırasında bazıları yarı çıplak halde Afganistan, Suriye, Fas, Tunus ve İran uyruklu 187 göçmen yakaladı.

Üstleri çıplak, ayakkabısız bazı göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darbedilip, üzerlerindeki değerli eşyaların alındıktan sonra Türkiye’ye itildiklerini ileri sürdüler. Diğer göçmenler de yasa dışı yollardan gittikleri Yunanistan’dan Bulgaristan’a geçtiklerini belirterek, Bulgar polisinin kendilerini yakaladığını söylediler.

Sınırda 187 kaçak göçmen yakalandı: Üstleri çıplak, ayakkabısız... Bulgar polisi dövdü iddiası

Jandarmanın göçmenlerle ilgili soruşturması sürüyor. Yetkililer, Bulgaristan sınırında son günlerde göçmen hareketliliğinin arttığını dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. 

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Sınırda 187 kaçak göçmen yakalandı: Üstleri çıplak, ayakkabısız... Bulgar polisi dövdü iddiası

 

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#Kırklareli#Bulgaristan#Kaçak Göçmen

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