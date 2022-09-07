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Göçebe Oyunları’nda geri sayım başladı

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#Dünya Göçebe Oyunları#Bilal Erdoğan#Mehmet Kasapoğlu
Göçebe Oyunları’nda geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İznik Gölü kıyısında düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için hazırlıklar hızlandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Bakan Kasapoğlu, katılımcı 40 ülkeden büyükelçi düzeyindeki temsilcilerle oyunların yapılacağı alanı gezip incelemelerde bulundu.

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TÜRK Devletler Teşkilatı devlet başkanlarının da katılımıyla ilk üçü Kırgızistan’daki Issık Gölü kenarında düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsü bu yıl Bursa’daki İznik Gölü kıyısında gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile 40 ülkeden temsilciler, İznik Gölü kenarında incelemelerde bulundu.

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ERDOĞAN’IN HİMAYESİNDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yapılacak olan ve konuk devlet başkanlarının da ağırlanacağı alanda konuşan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: “Göçebe Oyunları, milli kimliğimizi inşa eden unsurlar açısından önemli bir özellik. Sadece Türk dünyası için değil, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet. Bu oyunlar önemli bir kilometretaşı olacak.”

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Göçebe Oyunları’nda geri sayım başladı

BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR

Bilal Erdoğan ise böylesi bir etkinliğin Türk Cumhuriyetleri arasında yaratacağı dinamizme vurgu yaparak, “Bugün İznik Gölü kenarında bizler aslında kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Kırgızistan’da omuz omuza, yana yana savaşan Türk boylarımızın 14. yüzyılda buraya gelmiş olmasının bir nedeni var. Buranın Osmanlı’nın merkezi olması sebebiyle ciddi bir zenginliği var” dedi.

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3 BİNE YAKIN SPORCU

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 3 bine yakın sporcunun katılacağı Dünya Göçebe Oyunları‘nda ülkeler sadece yarışmalar değil, kendi kültürlerini yansıtan gösteriler de yapacak. Oyunlar boyunca geleneksel oba kültürü yaşatılırken, evrensel ve yerel tatlar da deneyimlenecek. Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü’nün yanındaki bataklık bölge temizlenerek 473 bin metrekarelik yer ayarlandı. Alana 2 bin 500 kamyon zemin malzemesi serildi. 50 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı. Dolgu malzemesi işlerinin ardından 4 bin kamyon toprak serilerek çimlemeye uygun hale getirilmeye başlandı.

Göçebe Oyunları’nda geri sayım başladı

Bilal Erdoğan, oyunların gerçekleşeceği İznik Gölü kenarında Fatma Aksu’ya konuştu.

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13 DALDA YARIŞACAKLAR

Göçebe Oyunları’na katılacak takımlar kökbörü, aşırtmalı aba güreşi, atlı okçuluk gibi 13 dalda yarışacak.

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#Dünya Göçebe Oyunları#Bilal Erdoğan#Mehmet Kasapoğlu

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