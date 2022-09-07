Bakanlık peşine düştü... Paşa Kapısı'nın kayıp kitabesi

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İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Valilik Binası Paşa Kapısı’nın kayıp kitabesini Meclis gündemine getirdi. Çakırlar, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.

100’ÜNCÜ YILDA BULUNUR MU

Kitabede “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğunu savunan Çakırlar, önergesinde şunları kaydetti: “Yunanların Edirne’yi işgali sırasında şehrimizdeki birçok kamu kurumu ve dini ibadet alanları yağmalandığı için bahse konu tarihi kitabe de ortadan kaldırılmıştır. Günümüze kadar ise bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Paşa Kapısı’nın tarihi önemini gelecek nesillere anlatmak adına tarihi kitabenin tekrar aslına uygun bir şekilde yerine konulması gerekmektedir. Edirne’nin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında, kitabe aslına uygun olarak tekrar yerine konulacak mıdır?”

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ULUSLARARASI ARAMA

Bakan Ersoy, Çakırlar’ın önergesine verdiği yanıtta kitabe ile ilgili şunları aktardı: “Edirne Valisi Ali Celal Paşa tarafından Hicri 1233, Miladi 1818 yılında inşa ettirilen konağın cadde yönündeki kapısı (Paşa Kapısı) üzerinde yer alan kitabenin akıbetinin ne olduğu ve ne zaman kaybolduğu hakkında Edirne tarihinden bahseden kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kurul Müdürlüğü arşivinde, karar eki tescil fişleri ve arşiv fotoğrafları örneklerinde anılan kitabeye ilişkin bilgi ve belge örneğine rastlanılmamış olup, söz konusu kitabenin hangi tarihte, kimler tarafından veya nasıl yerinden edildiği konusunda arşiv araştırması başlatılmıştır. Kitabenin işgal sırasında veya başka bir dönemde çalınmış olduğunun tespiti halinde uluslararası seviyede arattırılması gerçekleştirilecektir.”

‘YUNAN İŞGALİNDE YAĞMALANDI’

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' İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, “Şer’ü kanûn ile burda kurulur hep dîvân” mısrasının yazılı olduğu kitabenin Yunan işgali sırasında yağmalandığını öne sürüyor.

ÖZEL TİYATROLARA 86 MİLYON TL DESTEK

' CHP’li Ömer Fethi Gürer’in özel tiyatrolara ilişkin soru önergesini de yanıtlayan Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Özel tiyatrolara ilişkin bir veri tabanı oluşturulması amacıyla 2020 yılında çıkarılan yönetmelik kapsamında e-Devlet sistemine 2020 yılında 551 özel tiyatro ve 978 sigortalı personel, 2021 yılında ise 409 özel tiyatro ve 603 sigortalı personel kayıt edildi. Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde projesi kapsamında 112 özel tiyatroya toplam 6 milyon 200 bin TL, Tiyatro Arşivi projesi kapsamında 467 özel tiyatroya toplam 9 milyon 500 bin TL ve Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde projesi kapsamında 414 özel tiyatroya toplam 21 milyon 65 bin TL destek verilmiş olup, projelerle özel tiyatrolara 86 milyon 213 bin TL tutarında rekor düzeyde yardım dağıtıldı.”