Göbeklitepe yakınlarında gizemli olayın sırrı çözülemedi! Jandarma'nın nöbeti sürüyor

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada 3 kenarlı, 3 metre uzunluğunda ve 45 santim genişliğinde metal bloğu gören mahalleli jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.

Jandarma istihbarat ekipleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çevrede çalışmasını sürdürüyor.

Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal bloğun bulunduğu yönünde haberler büyük yankı uyandırınca çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bloğu görmek için Örencik Mahallesi’ne akın etti. Şaşkınlıklarını gizlemeyen vatandaşlar, metal blok ile bol bol fotoğraf çektirdi.

KENTTE HEYECAN YARATTI

Bugün Örencik Mahallesi'ne gelen yüzlerce kişi, metal bloğu merak ettiklerini söyledi. Haberlerde görünce heyecanlandıklarını ve metal bloğu görmek için çevredeki köylerden geldiklerini söyleyenler, "Burada tarlamız var. Tarlamıza giderken haberlerde gördüğümüz metal bloğu görmek istedik. Çok ilginç ve bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

Dünden bu yana nöbetini sürdüren jandarma ekipleri ise meraklıların metal bloğa çok fazla yaklaşmasına izin vermiyor. Şanlıurfa Valiliği, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye bırakıldığına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Şanlıurfa'da heyecana yol açan Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğun gizemi devam ederken, İl Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.

Özel ekip, ilk olarak metal bloğun 4 Şubat gecesi getirildiğini belirledi. Bir yandan metal bloğun konulduğu arazinin bulunduğu Örencik Mahallesi sakinlerinin bilgisine başvuran ekipler, diğer yandan da hem Göbeklitepe ören yerindeki hem de bölgeye ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki mobese ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 Şubat gününden itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz şekilde tek tek tarıyor. En küçük ayrıntıyı bile değerlendiren ekipler, bölgeye gelen araç plakalarından metal bloğun kimler tarafından getirildiğini saptamaya çalışıyor.

Bu arada sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgeye çevre mahallelerde oturan ve arazilerine giden vatandaşların dikili metal bloğu görmeye gelmeleri drone kamerasıyla görüntülendi.