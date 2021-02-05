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Gündem
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Göbeklitepe yakınlarında gizemli olay! Jandarma alarma geçti

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Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu. Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazdığı belirtildi. Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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  • Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
  • Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
  • Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
  • Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu. Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. 

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