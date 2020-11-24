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Haber GiriÅŸ: 24.11.2020 - 15:56 | Son GÃ¼ncelleme:

ABD'de Ä±ssÄ±z bir arazide dikili bulunan metal monolit kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

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ABD'de Ä±ssÄ±z bir arazide dikili bulunan metal monolit kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±
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ABD'nin Utah eyaletindeÂ Ä±ssÄ±z birÂ arazideÂ dikili bulunan metal monolit yetkilileri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.Â

BBC'nin haberine gÃ¶re, 3,6 metre uzunluÄŸundakiÂ monolit, eyaletin gÃ¼neydoÄŸusundaÂ Kanada koyunlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±Â tespit edebilmek iÃ§inÂ helikopterle gezenÂ bir biyolog tarafÄ±ndan fark edildi.Â Â 

Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yerelÂ KSLTV televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, monolitin,Â yÄ±llardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± uÃ§uÅŸlarda rastladÄ±ÄŸÄ± en garip ÅŸey olduÄŸunuÂ sÃ¶yledi.Â 

Hutchings, monolitin "new waveÂ akÄ±mÄ± sanatÃ§Ä±larÄ±" ya daÂ Stanley Kubrick'inÂ 1968 tarihliÂ "2001: Bir Uzay DestanÄ±" filminin hayranlarÄ±ndan biri tarafÄ±ndan dikilmiÅŸ olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

KayalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulunanÂ sÃ¼tunun oraya nasÄ±l getirildiÄŸi ve kim tarafÄ±ndan dikildiÄŸiÂ bilinmiyor.Â 

ABDde Ä±ssÄ±z bir arazide dikili bulunan metal monolit kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Utah KamuÂ GÃ¼venliÄŸi HavacÄ±lÄ±k BÃ¼rosu, dikdÃ¶rtgen biÃ§imdeki metal objeninÂ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â 

BÃ¼ro, kaÅŸiflerin bÃ¶lgeye akÄ±n etmesindenÂ duyulan endiÅŸe nedeniyle sÃ¼tunun tam yerine iliÅŸkin bilgi vermezkenÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Federal yÃ¶netim arazilerinde izinsiz sanat yapmak ya da yapÄ± inÅŸa etmek, hangi gezegenden olursanÄ±z olun yasa dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

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