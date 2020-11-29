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DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Gizemli blok esrarengiz şekilde kayboldu

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Gizemli blok esrarengiz şekilde kayboldu
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ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok kimliği belirsiz kişilerce kaldırılması ikinci kez paniğe neden oldu.

ABD’nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırmıştı. Gizemli blok esrarengiz bir şekilde kayboldu. Utah eyaleti Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ‘Monolit’ olarak adlandırılan ve yasadışı olarak yerleştirilen metal bloğun kimliği bilinmeyen kişilerce Arazi Yönetimi Bürosu (BLM) kamu arazilerinden kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada, metal bloğun BLM tarafından kaldırılmadığı da belirtilirken, “Yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık” ifadelerine yer verildi. Boyu 3,6 metre olan blogun helikopter tarafından fark edilmişti.

2001: A SPACE ODYSSEY FİLMİNDEKİ BLOKLARA BENZETİLMİŞTİ

Yetkililer, çölde bulunan blogun Stanley Kubrick’in 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır” demişti.

Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep etmişti.

Gizemli blok esrarengiz şekilde kayboldu

 

ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu
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