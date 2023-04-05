Girdiği atölyede çikolata yiyip enerji içeceği içerek malzemeleri çaldı

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Olay, 2 Nisan günü saat 02.00 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi'nde oto elektrik işi yapan bir atölyede meydana geldi. Atölyenin çatısından giren şüpheli, bir süre iş yerindeki eşyaları inceledi. Şüpheli, içerideki arıza tespit cihazlarını, takım hırdavat takımlarını ve televizyonu, müşteriye ait otomobile yükledi. İş yerinin güvenlik kameralarını sökmeye çalışan şüpheli, buzdolabında bulduğu çikolata ve yiyeceklerden yedikten sonra enerji içeceği de içip, otomobiline binerek uzaklaştı.

Sabah iş yerine geldiğinde kepengin açık olduğunu fark eden Uğur Kocabay, durumu polise bildirdi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinde şüphelinin içeri girdikten sonra çaldığı eşyaları otomobile yüklediği ve güvenlik kamerasını sökmeye çalıştığı görüldü.

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İş yeri sahibi Uğur Kocabay, "06.00 sıralarında iş yerine geldik. Kepengi açık görünce bir hırsızlık olayı olduğunu tahmin ettik. İçeriye girip, kamera kayıtlarına baktık. İçeri giren hırsız müşteriye ait otomobile malzemeleri dolduruyor. Otomobile piyasa değeri yaklaşık 300 bin olan malzeme yüklemiş ve kaçmış. Buzdolabında bulduğu yiyeceklerden ve çikolata yemiş, enerji içeceği de içmiş" diye konuştu.

Olaydan bir gün sonra şüphelinin çaldığı otomobil, içindeki malzemelerle İzmir Buca'da bulunup, sahibine teslim edildi.