Geri dönüşüm işçilerinden sürpriz hediye

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Bir geri dönüşüm işçisi, 5 yıl önce çöpte bulduğu Kılıçdaroğlu’nun portresinin çizili olduğu tabloyu kendisine hediye etti. Teşekkür ederek tabloyu alan Kılıçdaroğlu, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Hacı Karaman ile de görüşerek işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. İşçilerin, sosyal güvencelerinin olmadığını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Sosyal güvencenin olması lazım. Çünkü yeri zamanı gelince de emekli olmanız lazım. Onunla ilgili de bir düzenleme yapılması lazım” dedi.