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Geri dönüşüm işçilerinden sürpriz hediye

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara
Geri dönüşüm işçilerinden sürpriz hediye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün sabah Ankara Çankaya’da geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti.

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Bir geri dönüşüm işçisi, 5 yıl önce çöpte bulduğu Kılıçdaroğlu’nun portresinin çizili olduğu tabloyu kendisine hediye etti. Teşekkür ederek tabloyu alan Kılıçdaroğlu, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Hacı Karaman ile de görüşerek işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. İşçilerin, sosyal güvencelerinin olmadığını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Sosyal güvencenin olması lazım. Çünkü yeri zamanı gelince de emekli olmanız lazım. Onunla ilgili de bir düzenleme yapılması lazım” dedi. 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara

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